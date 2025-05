A través de una emotiva publicación en Instagram, el ‘influenciador’ colombiano Sebastián Villalobos sorprendió a sus seguidores al anunciar que ya es papá. Con una tierna fotografía tomada en el hospital, donde aparece junto a su pareja y su hija recién nacida, reveló que la pequeña Isla llegó al mundo el pasado 9 de mayo de 2025.

Sebastián Villalobos es papá de una niña llamada Isla

En la imagen, ambos padres lucen visiblemente emocionados y abrazan con ternura a la bebé. Junto a la fotografía, Villalobos escribió un mensaje breve pero lleno de significado: “Isla, mamá y papá ya respiran el mismo aire”. Con estas palabras, expresó la inmensa felicidad que siente por este nuevo capítulo en su vida.

Aunque el nacimiento ocurrió hace más de dos semanas, el ‘influenciador’ decidió mantenerlo en privado hasta sentirse listo para compartirlo con el mundo. “09/MAY/2025”, escribió en la descripción, aclarando la fecha exacta en la que Isla llegó a sus vidas. Sus seguidores no tardaron en reaccionar, inundando la publicación con mensajes de amor, felicitaciones y buenos deseos para la nueva familia.

Durante los nueve meses de embarazo, Villalobos mantuvo a sus seguidores al tanto de esta dulce espera, compartiendo imágenes junto a su pareja y mostrando algunos momentos íntimos del proceso. Sin embargo, había preferido guardar los detalles más importantes del parto en total discreción, una decisión que ahora ha sido aplaudida por muchos de sus fans, quienes valoran su necesidad de proteger esos primeros días de vida familiar.

Este nuevo rol como padre marca un giro importante en la vida del creador de contenido, quien ha compartido gran parte de su vida pública en redes sociales. Ahora, con la llegada de Isla, sus seguidores esperan verlo en una nueva faceta más familiar, amorosa y cercana.

La publicación ya supera los cientos de miles de “me gusta” y ha sido compartida ampliamente, demostrando el cariño que Villalobos sigue despertando en su comunidad. Sin duda, este será uno de los momentos más memorables en su carrera, no por un logro profesional, sino por el más grande de los personales: convertirse en papá.

