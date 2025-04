La reconocida actriz y presentadora paisa Isabel Cristina Estrada, quien durante años ha hecho parte del mundo del entretenimiento colombiano, vive uno de los momentos más importantes y emotivos de su vida: la llegada de su primer hijo.

Aunque en los últimos años se ha mantenido más alejada de las cámaras, enfocándose en su bienestar físico y en su labor como coach ontológico, la paisa ha compartido con sus seguidores cada paso de su reciente proceso de maternidad, el cual culminó con un conmovedor mensaje este 24 de abril de 2025, anunciando el nacimiento de su bebé.

Isabel había confirmado que sostenía una relación sentimental con el empresario Juan David Aristizábal, quien está vinculado como gerente a varias de las marcas del ciclista Rigoberto Urán, entre ellas Go Rigo Go, Taller Go Rigo, Go Rigo Travel, Rigo Market y El Café de Rigo. La pareja había mantenido un perfil bajo, aunque sus publicaciones demostraban la felicidad que les generaba esta nueva etapa en sus vidas.

Isabel compartió con sus seguidores que su proceso para convertirse en madre no fue fácil. En 2019 vivió la dolorosa pérdida de un embarazo, experiencia que, según ella, la marcó profundamente y le hizo perder la confianza en que algún día podría tener un hijo. Durante un tiempo, incluso pensó en no volver a intentarlo. No obstante, la vida su deseo de ser madre finalmente se hizo realidad.

A través de su cuenta de Instagram, Isabel compartió una fotografía tras el parto junto a su bebé, acompañada de un texto lleno de emoción y gratitud.

“Este ha sido el acto de fe más grande que he vivido, porque es entender que no tengo el control, donde no tengo ni idea de nada, donde la única opción es confiar y ser positivo que todo está y estará bien”, escribió la presentadora.

En su publicación, también reveló algunos detalles del nacimiento de su hijo: “Solo puedo agradecer esta conexión y que todo se haya dado como lo soñé: parto natural y rápido. Se adelantó un poco, fue como tenía que ser, todo ha sido una bendición y estuvimos en las mejores manos”.

Isabel no ocultó el dolor físico que vivió durante el proceso, pero enfatizó que la recompensa valió la pena. “Me dolió la vida eso sí, es un dolor que no se compara con nada. Y a la vez es lo más gratificante del mundo, al verlo a él llegar a este mundo sano y salvo”.

La publicación cerró con un mensaje espiritual y agradecido: “Gracias a Dios, a la Virgen María hermosa. Luego les contaré más. Gracias a todos por la buena energía siempre”.

Con este nuevo capítulo, Isabel Cristina Estrada no solo comparte su alegría con el público que la ha seguido a lo largo de los años, sino que también se convierte en inspiración para muchas mujeres que han atravesado situaciones similares y siguen soñando con formar una familia.

