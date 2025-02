Actualmente se está transmitiendo el ‘remake’ de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, la exitosa novela de Caracol Televisión, cuya primera versión se vio en las teles de los colombianos entre 2007 y 2008. Precisamente, una de sus integrantes de aquel elenco clásico volvió a ser noticia al anunciar su embarazo a sus 45 años.

Se trata de Isabel Cristina Estrada, quien anunció que será mamá, lo cual fue una sorpresa, ya que suele ser muy reservada con su vida personal. De hecho, de su pareja no se sabe tanto, no obstante, a él sentimental se le vio muy feliz con la noticia.

(Le puede interesar: Paulina Vega presentó a su esposo con fotos y sorprendió dando noticia: “Tuvimos una hija”)

A través de un video que subió en Instagram, Estrada Cano mostró las imágenes de la ecografía de su bebé, mientras se le veía muy sonriente y dejando un mensaje de desahogo, ya que considera que esta alegría debía compartirla por el orgullo que siente. No es para menos, pues la actriz ha dicho en reiteradas ocasiones que ha intentado ser madre, sueño que en un punto parecía frustrado.

A su vez, también se mostró agradecida por esta oportunidad que tiene en su vida y aseguró que esto fue un “milagro”, luego de nunca haber renunciado a su anhelo.

“Gratitud total por cada día de este embarazo, me estoy disfrutando cada momento, cada ecografía, hasta doy gracias por el dolor de espalda que me da, porque sé que pasará y que el dolorcito no será eterno, pero que este milagro de la vida que hoy se nos da, es la sensación más pura que he sentido en mi vida, es inexplicable”.