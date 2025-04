Durante la cuarentena por la pandemia del COVID-19, muchas celebridades aprovecharon el tiempo libre para compartir en sus redes sociales las distintas actividades con las que pasaban el confinamiento. Paola Jara no fue la excepción.

(Vea también: Paola Jara sorprendió a Jessi Uribe con sudado de pescado y le dicen que “no sabe cocinar”)

La reconocida cantante de música popular decidió incursionar en la cocina, y lo hizo de una manera muy especial: preparando uno de los platos favoritos de su pareja, el también cantante Jessi Uribe. Sin embargo, lo que parecía un momento íntimo y cotidiano terminó convirtiéndose en una ola de críticas en redes sociales.

Paola Jara fue críticada en redes sociales por su sudado de pollo

Todo comenzó cuando Jara compartió en sus historias el resultado final de su almuerzo: un sudado de pollo acompañado de arroz blanco, papa y una generosa cama de caldo.

A pesar de que la intención era mostrar un lado más hogareño y cercano, los comentarios no fueron tan positivos como ella esperaba. Muchos internautas señalaron que el plato se veía poco apetitoso, con una presentación que dejaba mucho que desear.

Algunos incluso dijeron que se veía “insípido” y criticaron duramente su falta de estética culinaria. Ante la avalancha de críticas, Paola Jara no se quedó callada. Desde sus redes, decidió defender su creación y responder de manera directa. “La verdad, estoy que no sé si reírme o qué. No veo nada de raro en hacer un sudado de pollo. No era el mejor emplatado o servido, pero me quedó muy rico. Hice un almuerzo normal, caserito, con amor”, expresó en una historia de Instagram.

Además, se mostró sorprendida de que ese simple plato hubiera causado tanto revuelo: “¿Así de desocupados están que se van a poner a hablar de eso?” Lo cierto es que el tema no quedó en el olvido.

Incluso años después, en una entrevista con la presentadora Laura Acuña, Paola confesó que aún le hacen bullying por ese famoso sudado de pollo.

“En pandemia estuve un poquito desocupada entonces me dio por experimentar en la cocina. Todo el mundo cocinó, lavó platos, barrió, trapeó, y a mí me gusta… Resulta que hice un domingo un sudadito de pollo que es el plato favorito de Jessi y lo serví, y al ojo no se ve bueno, pero me quedó bueno el sudado de pollo y por eso me hicieron el bullying de la vida”, relató entre risas.

Lee También

Paola Jara se graduó con el mejor sudado de pollo

Pero como toda historia puede tener un giro positivo, esta también lo tuvo. Este miércoles 23 de abril, Paola Jara fue invitada al programa ‘Día a día’, donde compartió cocina con el chef Juan Diego Vanegas.

En una clase especial, aprendió a preparar nuevamente el sudado de pollo, esta vez bajo la guía del chef y usando la receta de Luz Marina, la mamá de la presentadora Carolina Cruz.

La sorpresa llegó cuando, al finalizar la clase, Juan Diego Vanegas le entregó a Paola un diploma simbólico por su “graduación” como cocinera de sudado de pollo, reconociendo su esfuerzo y evolución desde aquel primer intento en pandemia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Día a Día Caracol (@diaadiacaracoltv)

La cantante, entre risas y emoción, agradeció el gesto y demostró que no solo sabe cantar con el alma, sino también cocinar con el corazón. Con humor y humildad, Paola Jara transformó las críticas en una anécdota que hoy la hace sonreír, demostrando que siempre hay espacio para aprender, mejorar y, sobre todo, disfrutar del proceso.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.