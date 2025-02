Jessi Uribe se sinceró en el programa de entretenimiento al hablar sobre un tema muy personal de su salud: la ansiedad, una condición que ha estado afectando su vida durante algunos años.

¿Qué le pasó a Jessi Uribe?

El cantante de música popular contó que los ataques de ansiedad iniciaron cuando el artista se encontraba en un viaje a Madrid y en el avión se empezó a sentir mal.

“Estos viajes, en los que no he podido dormir, me han dado muy duro. Entonces comienzan ataques de pánico o nervios. Siento que me voy a ir, que me voy a morir”, confesó.

El artista detalló que sus ataques de ansiedad comenzaron durante un vuelo en España, donde el estrés y el cansancio del trabajo lo llevaron a experimentar una reacción física inesperada. “Me tomé un café y me atacó el sistema nervioso. Me puse mal, blanco, sentí que me iba a morir”, relató.

Según el intérprete de ‘Dulce pecado’, cada vez que sube a un avión y la puerta se cierra, empieza a sentir que todo su cuerpo se paraliza: “Se me baja todo y siento que se me paraliza la cara. Es una cosa terrible”.

Además de su lucha con la ansiedad, Uribe también expresó su frustración con las personas que hablan de él sin conocerlo, especialmente en las redes sociales.

“Me saca la piedra la gente que habla de mí y no me conoce. Me da rabia que haya comentarios de personas que hablan de mi familia y dicen cosas feas. Eso me molesta muchísimo”, explicó, dejando claro lo difícil que es lidiar con la presión y las críticas públicas.

En cuanto a su relación con Paola Jara, Jessi fue sincero sobre su tendencia a ser celoso. “Soy muy celoso, he tratado de cambiar y sigo en terapia desde hace un año”, confesó. Recordó un incidente reciente que lo hizo sentir incómodo:

“Cuando la veo haciendo cosas raras, como por ejemplo, la otra vez me dijo que se iba un domingo a las 5 de la mañana a hacerse unos exámenes de sangre, y luego se fue a entrenar. ¿A quién se le ocurre entrenar después de que te sacan sangre? Es una bobada, pero me dan celos”, comentó.

A pesar de las dificultades en su relación, Jessi aseguró que ha logrado relajarse con ciertos temas, como el control sobre los celulares, algo que al principio causaba tensión, pero que con el tiempo ha mejorado.

El cantante sigue trabajando en su bienestar emocional y en su relación, buscando una estabilidad personal y afectiva mientras enfrenta sus propios demonios.

