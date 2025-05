Fernando ‘el Flaco’ Solórzano se convirtió en el más reciente eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’, luego de obtener tan solo un 9,50 % de los votos del público en la gala del domingo 18 de mayo.

El reconocido actor, con una trayectoria de más de 35 años en la televisión colombiana, se despidió del programa con un mensaje contundente dirigido a quienes lo han cuestionado por su participación en el ‘reality’.

En entrevista con Pulzo, Solórzano fue tajante al referirse a las críticas que ha recibido por parte de colegas del gremio actoral. Para él, muchos de los comentarios en su contra carecen de fundamento y reflejan una visión hipócrita del medio artístico.

“Cuando entré, la gente del medio, los actores me decían: ‘No, mijo, ¿usted qué va a hacer allá?’. Y yo les digo a esos actores: ¿cuántas veces no hemos hecho personajes ridículos? Llevo 35 años trabajando en televisión, haciendo roles absurdos por el pago del mes. Entonces, que no me vengan con cuentos”, expresó con vehemencia.