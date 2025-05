Este domingo 18 de mayo se dio una nueva eliminación en ‘La casa de los famosos’, el ‘reality’ de convivencia del Canal RCN. Fernando Solórzano, conocido popularmente como ‘el Flaco’ Solórzano, se convirtió en el participante que le dijo adiós al programa al quedar de último en las votaciones.

De acuerdo con los porcentajes que se compartieron después de la gala, el experimentado actor recibió el 9.50 % de los votos, mientras que Andrés Altafulla se quedó con el 36.30 %; fue el que más apoyo obtuvo.

Acá, los resultados mostrados por el Canal RCN:

Altafulla: 36.30 %. Emiro Navarro: 32.79 %. La Jesuu: 11.45 %. Mateo Varela (‘Peluche’): 9.97 %. Fernando Solórzano (‘el Flaco’): 9.50 %. (eliminado).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Canal RCN (@canalrcn)

¿Cuál fue el error en ‘La casa de los famosos’?

La gala de eliminación, transmitida por el Canal RCN, mantuvo a la audiencia en vilo, luego de una situación que fue calificada por los presentadores como un “error”.

Y es que, antes de que los nominados se dirigieran a la sala de eliminación, desde la producción se les mostró cómo iban los porcentajes de las votaciones, que iban a ser cerradas minutos después.

Sin embargo, la imagen que fue mostrada en pantalla mostró una incoherencia en las gráficas, ya que no coincidían las columnas con los valores expuestos. Un ejemplo claro fue que la columna del 22.21 % estaba casi igual a la del 33.95 %.

Acá, la imagen que se mostró inicialmente, comparada con la que se proyectó después de las votaciones:

Estos porcentajes parecen más maquillados que los balances que Betty hacia en Ecomoda #LaCasaDeLosFamososCol2 #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/GYzYpSef5t — KATHY (@kecos25) May 19, 2025

No pasaron muchos segundos para que algunos televidentes comenzaran a comentar lo ocurrido en redes sociales. Por tal motivo, la presentadora Carla Giraldo se refirió al tema pidiendo excusas por la situación.

“Esos porcentajes son los mismos del miércoles. Ya estamos revisando si fue un error humano porque estamos en vivo y en directo. Si es así, volveremos a mostrar los porcentajes como son, no nos acaben”, indicó Giraldo.

Acá, lo dicho por la presentadora:

Ojala no cometan ese tipo de errores en las final 😶‍🌫️😶‍🌫️😶‍🌫️😶‍🌫️ #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososCol2 pic.twitter.com/xtzNwHtd5S — Cecilia 💫 (@skycecilia_) May 19, 2025

Como era de esperarse, las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer. Varios televidentes mostraron su descontento y comenzaron a lanzar críticas al programa, especulando por una posible falta de transparencia.

“Después del ‘error’ de los porcentajes, ya no me creo nada ni espero nada de ese canal”, “hasta editaron los comentarios homofóbicos de Altafulla para cuidarlo en la gala”, “esos porcentajes parecen más maquillados que los balances que Betty hacía en ‘Ecomoda’”, “se les hizo más fácil editar la gráfica y cambiar los números dejando la misma gráfica, dan vergüenza.”, “imagínate tú esa payasada”, “ojalá no cometan ese tipo de errores en la final”, son algunos de los comentarios que se leen en X.

Que no, que ahora estos son los porcentajes “reales” JAJAJAJAJAJAJA IMAGINATE TU LA PAYASADA, estos se ven hasta más trucados#LaCasaDeLosFamososCol2 #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/WMnUNxLFQD — Anxiety (@andrescaceress1) May 19, 2025

#LaCasaDeLosFamososCol2 #LaCasaDelLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososCol @CanalRCN Después de la cagada de publicar los porcentajes pasados, se les hizo más fácil editar la gráfica y cambiar los números dejando la misma gráfica, dan vergüenza. pic.twitter.com/YY7PgyavEe — Pandilla Gate (@casa_famos61868) May 19, 2025

Después del “error” de los porcentajes de @CanalRCN de hoy, ya no me creo nada ni espero nada de ese canal. Hasta editaron los comentarios homofobicos de Altafulla para cuidarlo en la gala. 🤡#LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososCol2 pic.twitter.com/BFxWSo9evh — Raven! (@RaavenCw) May 19, 2025

