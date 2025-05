Vicky Berrío se ha ganado un lugar en la televisión colombiana debido a su participación como presentadora del ‘After Show‘ de ‘La casa de los famosos Colombia‘, programa que conduce junto a Karen Sevillano.

Cada noche, ambas se encargan de resumir lo más importante que sucede dentro del ‘reality’, incluyendo momentos polémicos, estrategias de los participantes y datos curiosos que no se ven en la transmisión principal.

(Vea también: Vicky Berrío, luego de perder ‘Masterchef’, tendría puestazo en ‘reality’ de Canal RCN)

La reconocida influencer y comediante Vicky Berrío compartió con sus seguidores un delicado episodio de salud que vivió recientemente y que la obligó a ser hospitalizada en Medellín.

¿Qué le pasó a Vicky Berrío?

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido y exparticipante de ‘Masterchef’ relató que todo comenzó tras un viaje a Bogotá, ciudad que, según sus propias palabras, le “cayó mal” y le provocó una fuerte afección respiratoria.

“Yo tenía vuelo de Bogotá a Medellín, y cuando me desperté ya me sentía muy mal. Llegué a Medellín y mi novio me llevó directamente al hospital porque no podía respirar bien, me dolía el pecho, me dolía la respiración y hasta las manos. La cosa se puso complicada”, contó Vicky en un video publicado en sus historias de Instagram.

Al llegar al centro médico, su estado no mejoró de inmediato. Tuvo que ser atendida de urgencia, fue sometida a varios exámenes y, durante el proceso, permaneció en una silla de ruedas. A pesar del susto, no perdió su buen humor.

“Me da risa porque incluso en el hospital me saludaban; la gente es súper querida. En medio de todo, eso me alegró. Me encontré con una señora que estaba conectada a varios cables y me preguntó cómo estaba. Le respondí que muy bien, y ella también dijo: ‘Muy bien’”, contó entre risas la presentadora.

Berrío aseguró que ya está en casa recuperándose, aunque sigue con molestias en el pecho. El diagnóstico fue un fuerte virus respiratorio, por lo cual los médicos le ordenaron siete días de incapacidad total para que pudiera descansar y reponerse por completo. “Gracias a Dios ya estoy en casita. Mi novio me está cuidando mucho. El virus está muy fuerte, pero ya vamos saliendo”, agregó.

Lee También

A pesar de la difícil situación, Vicky mantuvo el ánimo arriba y hasta bromeó con lo ocurrido: “Como no me morí, me toca seguir trabajando, así que compren mis entradas para mi ‘show’”, dijo entre risas mientras tosía.

La ‘influencer’ agradeció los múltiples mensajes de cariño y las oraciones que ha recibido durante estos días. “Gracias por los mensajes tan lindos, por orar por mí. Estoy mejorando poco a poco, y con el favor de Dios, pronto estaré al 100 %”, concluyó.

El episodio dejó en evidencia no solo su fortaleza, sino también el cariño del público que la sigue y le desea una pronta recuperación a la presentadora del ‘After show’, de ‘La casa de los famosos’.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.