Vicky Berrío, en conjunto con Karen Sevillano, son la dupla que acompañan a los televidentes de ‘La casa de los famosos’ luego de cada transmisión en ‘El After’, donde comentan los momentos más importantes con los participantes del ‘reality’.

(Vea también: Mateo “trapeó el piso” con Norma en ‘La casa de los famosos’, y además la dejó llorando)

En días pasados, se había difundido el rumor sobre la presunta salida de Berrío, actriz y comediante de gran trayectoria, del formato que se emite en vivo cada noche en la app de Canal RCN.

Al respecto, una seguidora del programa publicó un video en redes sociales en el que aseguraba que la comediante antioqueña había sido despedida por el canal.

“Que acertada la decisión de la producción de La Casa de los Famosos de sacar a esa mujer de ahí. Celebro la decisión de sacar a Vicky de ‘El After’ de ‘La Casa de los Famosos’, o sea, por fin, yo me estaba preguntando en qué momento iban a tomar esa decisión y me acabo de enterar que ya va a pasar, excelente”, dijo la seguidora.

En otra publicación, y con expresión de sorpresa, Vicky Berrío respondió de forma irónica, preguntándose si debía asistir al estudio esa noche, ya que supuestamente la habían despedido del programa

“Ay no, ¿qué hago? ¡Que embalada! No, ya me preocupé. No sé si llamar a RCN o llamarla a ella para ver qué hago. ¿Y sí me echaron? ¡Qué embalada! Yo renuncio, porque muy maluco con ella para no hacerla quedar mal “, contestó la actriz y exparticipante de ‘Masterchef Celebrity’ en una publicación.