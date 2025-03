Luego de la inesperada salida de Yana Karpova de ‘La casa de los famosos Colombia‘, el ‘reality’ de convivencia transmitido por el Canal RCN, numerosos internautas comenzaron a indagar sobre el origen de la creadora de contenido.

A pesar de que la ‘Rusa’ había obtenido el porcentaje necesario para continuar en la competencia, en la más reciente gala de eliminación, el ‘Jefe’ decidió repetir la dinámica de ‘congelados’.

En ese momento, su novio, Cris Valencia, apareció para sorprenderla. Lo que parecía ser una visita emotiva terminó en un giro inesperado cuando Valencia, por razones aún desconocidas, decidió llevarse a Karpova fuera de la casa estudio.

Este hecho desató especulaciones entre los seguidores del programa, quienes debatieron en redes sobre posibles conflictos familiares o asuntos migratorios que pudieron motivar su retiro inmediato. Más allá de la controversia en torno a su salida, los fanáticos de Karpova han destacado en varias ocasiones el gran parecido físico que tiene con su madre, algo que la influencer suele presumir en sus redes sociales.

¿Quién es la mamá de Yana Karpova, exparticipante de ‘La casa de los famosos’?

Durante una dinámica dentro del programa, la cantante rusa confesó que su relación con su progenitora en la infancia fue algo distante, aunque con el tiempo se convirtió en un apoyo fundamental para alcanzar sus sueños.

Además, Karpova reveló que a los 18 años le pidió ayuda a su madre para mudarse a Colombia, un país que la fascinaba tanto por su cultura como por ser el hogar del hombre del que se enamoró a través de internet. Desde entonces, se ha establecido en territorio colombiano para desarrollar su carrera en la industria musical.

A pesar de la distancia, la relación madre e hija se ha fortalecido con los años. Cada vez que tienen la oportunidad de reencontrarse en cualquier parte del mundo, la ‘influencer’ no duda en compartir fotografías y videos de esos momentos especiales con sus seguidores.

En la sección de ‘La línea de la vida’, la exparticipante contó: ” Mis papás nunca me prestaron atención con mis talentos y no quería estudiar algo que a mí no me gusta o no me llame la atención”.

Mientras las especulaciones sobre su salida de ‘La casa de los famosos’ continúan circulando en redes sociales, Karpova rompió el silencio el miércoles 19 de marzo para desmentir la información falsa que ronda en plataformas digitales.

La artista aseguró que, en su debido momento, ella o su equipo de trabajo darán a conocer próximamente los verdaderos motivos que la llevaron a abandonar el reality antes de que se revelara el número de votos del público.

