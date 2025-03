El ‘reality’ ‘La casa de los famosos’ enfrenta una nueva ola de críticas luego de un controversial momento ocurrido este miércoles 19 de marzo. Allí, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán pusieron a José Rodríguez y Mauricio Gómez, conocido como ‘la Liendra’, en una situación límite: debían decidir entre ellos quién iría a la placa de nominados en un tiempo determinado.

(Vea también: Cambio inesperado en ‘La casa de los famosos’ ofendió a televidentes: “Les dio miedo”)

Sin embargo, la indecisión de ambos llevó a un giro inesperado que ha despertado indignación entre los seguidores del programa.

—Mi hermano, tú fuiste la semana pasada. Voy yo, no hay discusión. Es lo justo— dijo José.

—’Brother’, yo soy una loca, estoy que lloro…— respondió ‘la Liendra’.

—Hermano, boy yo, deja la bobada, tú fuiste la semana pasada. No te lo voy a permitir. Entiéndeme— agregó Rodríguez.

—Mira, metámosle lógica a esto. Si lo estás haciendo mal, el público te va a lanzar, ya…— complementó ‘la Liendra’.

Al ver que no se ponían de acuerdo, la presentadora les lanzó una advertencia: “Famosos, si no toman la decisión ya, los dos quedan nominados”, dijo Carla Giraldo.

Acá, el video de lo ocurrido:

Pero ni eso hizo que llegaran a un consenso, por lo que Giraldo y Cezán anunciaron que, como consecuencia, ambos participantes serían enviados a la placa de nominación. La declaración parecía definitiva, pero apenas segundos después, los concursantes cambiaron de parecer y acordaron que José Rodríguez asumiría el lugar en la placa.

Sorprendentemente, los presentadores rectificaron su postura inicial y aceptaron la decisión tardía, indicando que solo José iría a nominación, contradiciendo lo que acababan de establecer.

—Carla, por favor, espera un momento. Lo siento mucho. ¿Podemos tomar una decisión madura?— afirmó ‘la Liendra’.

—Desde la madurez, aquí no somos amigos por seguidores ni por nada. Ponte ahí si me quieres. Es lo justo. Somos un equipo, ‘brother’. No vas a ir a castigarte otra vez. Somos un equipo, hoy por ti, mañana por mí. Esa es la decisión, Carla y Marcelo— comentó José.

—¿Definitiva?, ¿última palabra, Jose y ‘la Liendra’?— preguntó Marcelo Cezán.

—Entonces, José, a partir de este momento estás en placa de nominación y en riesgo de eliminación. ‘Liendra’, tú estás salvado. Pueden volver a la casa — agregó Carla Girando.

Este cambio de última hora desató una avalancha de reacciones negativas en redes sociales, donde los televidentes acusaron al programa de falta de seriedad y coherencia.

“Qué falta de seriedad”, “qué espectáculo bochornoso este”, “lo justo es que ambos fueran a la placa”, “debieron mantener su decisión”, “qué payasada”, “manada de tibios”, “Carla muy poca seria”, “como siempre, la trampa por delante”, “el programa pierde credibilidad”, aseguraron diferentes usuarios en X.

si ya habían DICHO que estaban nominados los dos debieron MENTENER SU DECISIÓN, se les dio mucho tiempo para que decidieran…#LaCasaDeLosFamososCol2 #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/7YLqlTBgS8 — cowboy ☆ngel (@angelfromvirgo) March 20, 2025

COMO SIEMPRE LA TRAMPA POR DELANTE LOS ODIO TIENEN QUE ESTAR JOSÉ Y LA LIENDRA NOMINADOS Y TODA COLOMBIA LO SABE, procuren poner reglas para CUMPLIRLAS #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososCol2 pic.twitter.com/YR74DN9wWg — marian ❯❯❯❯ 🪢 (@biebercanson) March 20, 2025

Que Payasa eso @Carlagiraldoq @CanalRCN como que nominados y después q no!!! MANADA DE TIBIOS!!! #LaCasaDeLosFamososColombia2 — Laura XxX (@LauraPerraXXX) March 20, 2025

RCN es un tibio que permite que hagan trampa en sus narices, ya estaban nominados #LaCasaDeLosFamososColombia2 — deiby henao (@deibyhenao4) March 20, 2025

Carla muy poco seria, como que los dos nominados y luego que sólo Jose? #LaCasaDelLosFamosoCol2 pic.twitter.com/A2aX8oYpCs — Luisa F. 🌙 (@lu_7814) March 20, 2025

Hola Jefe, buenas noches. Respetuosamente La Liendra y Jose deben estar nominados, les dieron un tiempo y lo superaron sin decidir. Ya habían dicho que desde ese momento ambos estarían en placa. Considero que deben respetar eso.@CanalRCN#LaCasaDeLosFamososColombia2 — Mariangelly Zubiría (@mari_zubiria) March 20, 2025

Si dicen que los dos quedan nominados (José y la Liendra) y luego solo dejan uno, el programa pierde credibilidad, así de sencillo #LaCasaDeLosFamososCol2 #LCDLFCOL2 #LaCasaDeLosFamososColombia2 — PandAlero (@noobarriesgado) March 20, 2025

El incidente ha puesto en tela de juicio la consistencia de las reglas en ‘La casa de los famosos’, un programa que ya ha enfrentado señalamientos similares en el pasado. Los televidentes exigen claridad y firmeza en las decisiones, argumentando que este tipo de inconsistencias afectan la experiencia y la confianza en el ‘reality’.

Lee También

* Pulzo.com se escribe con Z