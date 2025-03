Yana Karpova, la rusa, de ‘La casa de los famosos’, salió el pasado domingo 16 de marzo de ‘La casa de los famosos’ en compañía de su novio, el cantante Cris Valencia. Sin embargo, hasta la fecha se desconoce el por qué de su salida del ‘reality’.

Después de unas horas de su salida, se especula fuertemente en redes sociales que la exparticipante tuvo problemas migratorios en el país, aunque ese rumor todavía no se ha confirmado.

La rusa rompió el silencio y aunque no dio detalles de su abrupta salida del ‘reality’, la exparticipante se dedicó a aclarar en su red social de Instagram que hay un video de ella circulando, así que escribió: “Es un video fake. Yo lo subí hace como 3 años”.

En dicho video aparece a la modelo extranjera explicando que tuvo que salir del país y que tuvo que pagar una multa:

“Amigos, tengo que salir de Colombia porque mi situación migratoria se volvió irregular. La sanción que me impusieron fue de $2’320.000. Ahora debo abandonar el país y espero que me dejen regresar, porque, de lo contrario, no sé qué haré; sería un gran ‘shock’ para mí. Me han informado que podría volver por un período de tres meses. Mientras tanto, estoy buscando a qué país irme, ya que debo hacerlo de inmediato.”