Esta semana, Carla Giraldo y Marcelo Cezán se conectaron con ‘La casa de los famosos’ para conocer la decisión de Lady Tabares, quien tuvo el beneficio de responder el teléfono del ‘Jefe’.

Lady Tabares sacó a Yina Calderón de la placa de nominación

Como parte de esta ventaja, la protagonista de ‘La vendedora de rosas’ debía elegir a un participante para salvarlo de la placa de eliminación. Ante la consulta de Giraldo, Lady reveló su decisión con emoción y reflexión: “Mi elección es Yina. Ella es una de las ‘chicas fuego’ y creo que aporta mucho al equipo. Me encuentro en una situación difícil porque en la placa están tres de mis compañeras: Karina, Yina y ‘La abuela’. Sin embargo, he decidido salvar a Yina”.

La reacción de Yina Calderón no se hizo esperar. Agradeció a Lady por la salvación, aunque destacó que enfrentarse a la placa de nominación es parte del juego y que todos deben pasar por ese proceso. Además, aprovechó para enviar un mensaje al ‘Flaco’ Solórzano: “El maestro Solórzano no me pudo sacar”.

Carla Giraldo frenó en seco a Karina García por comentario

Por otro lado, Carla Giraldo quiso conocer la opinión de Karina García respecto a la decisión de Lady de no salvarla a ella y, en cambio, favorecer a Yina. Karina respondió con optimismo: “Estoy feliz. Para Colombia no es un secreto que estamos en una racha fuerte. Es mi quinto ‘placazo’, pero siento que las ‘chicas fuego’ le aportamos mucho a la casa con alegría y autenticidad”.

Sin embargo, Carla Giraldo intervino rápidamente para hacer una aclaración: “No solo las ‘chicas fuego’, ojo. Aquí todos en la casa han dado alegría y contenido y todos han ayudado”, expresó Giraldo y dejando claro a Karina que ellas no son las únicas que brillan en el ‘reality’.

Este momento en ‘La casa de los famosos’ reflejó una vez más la intensidad del juego, donde las estrategias, las alianzas y las decisiones de cada concursante pueden cambiar el rumbo de la competencia.

