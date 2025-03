Carla Giraldo es una de las figuras más reconocidas del mundo del espectáculo en Colombia. Además de su exitosa carrera como actriz, ha incursionado en la conducción de programas de televisión, consolidándose como una de las favoritas del público.

Actualmente, es presentadora de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’, donde comparte pantalla con Marcelo Cezán, su antiguo compañero en la telenovela ‘Me llaman Lolita’.

Su creciente popularidad la ha llevado a ser invitada a diversos espacios radiales, como ‘los Impresentables’ de Los40, donde habló sobre su trayectoria profesional y aspectos de su vida personal. Durante la entrevista, Giraldo confirmó su separación definitiva del DJ Mauricio Fonnegra, con quien estuvo casada por 12 años y tuvo dos hijos, Adrián y Damián.

Carla Giraldo habló de su nuevo amor

En la conversación con esa emisora, la presentadora sorprendió con una declaración sobre sus preferencias amorosas: “Me enamoro de la esencia, de la persona, de lo que es, pero no del físico”, asegurando además que la edad no es un factor determinante para ella, pues ha salido tanto con personas mayores como menores.

Aunque no reveló detalles sobre su situación sentimental actual, aclaró que no está soltera ni comprometida, sino disfrutando el momento con un “chico muy lindo”. Los seguidores no tardaron en especular sobre la identidad del misterioso hombre, identificándolo como Roberto Asís, un cartagenero dedicado al modelaje y la fotografía, quien ha trabajado con varias marcas.

A pesar de que ninguno de los dos ha confirmado la relación, las imágenes compartidas por Giraldo han avivado los rumores y han causado reacciones positivas entre sus seguidores, quienes le han mostrado su apoyo en esta nueva etapa.

Algunos de los mensajes de Giraldo hacia Asís han sido: “Usted es bueno Enredando”, ” él…. El más!!! El hombre más increíble. Feliz vida guapo mío. Te quiero cosita”, le escribió la presentadora.

¿Quién es Roberto Asís?

Lo que más ha llamado la atención es el pasado sentimental de Asís. En 2022, contrajo matrimonio con la estilista Pamela García en una lujosa boda que fue descrita como un “cuento de hadas”, según Olímpica Stéreo.

La celebración incluyó tres ceremonias, una de ellas en Cartagena, y recibió cobertura de la prestigiosa revista Vogue México. El estado civil de Roberto Asís sigue siendo un misterio. No existe información oficial que confirme un divorcio entre él y Pamela García.

Por ahora, Carla Giraldo sigue disfrutando de su presente con total libertad, mientras su vida amorosa continúa siendo un tema de interés para sus seguidores.

