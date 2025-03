A sus 38 años, Carla Giraldo continúa consolidándose como una de las figuras más queridas y respetadas de la televisión colombiana gracias a ‘La casa de los famosos’.

Más allá de su éxito profesional y su visibilidad en el mundo del entretenimiento, Carla Giraldo también ha estado en el ojo público debido a su enfoque en la crianza de sus hijos. En particular, ha causado conversación por los detalles que ha compartido acerca del acuerdo que mantiene con su exesposo, Mauricio Fonnegra, sobre cómo ambos manejan el cuidado y la educación de los pequeños.

A pesar de ser una persona bastante reservada con su vida privada, la actriz y presentadora no ha dudado en hablar sobre la importancia de la cooperación y el respeto mutuo en su relación con Fonnegra, enfatizando que, aunque ya no están juntos, ambos han logrado establecer una dinámica de crianza basada en la corresponsabilidad y en el bienestar de sus hijos.

Sin embargo, más allá de la relación que mantiene con su ex, lo que llamó la atención es que confirmó que no está sola, pues pasa el tiempo con alguien especial.

No especificó el nombre del personaje, pero aseguró que estaba feliz. Eso sí, dejó claro que aún no es nada formal. Además de eso, afirmó que no tiene prototipo de persona:

“Yo veo la esencia, la persona, lo que es, no tengo edad, he salido con grandes, con chiquitos y con igual”.

