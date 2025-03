A sus 38 años, Carla Giraldo sigue consolidándose como una de las figuras más queridas de la televisión colombiana. Su trayectoria en producciones como ‘Juego limpio’, ‘Los graduados’ y ‘Las muñecas de la mafia 2’ le han otorgado reconocimiento, pero su reciente participación como presentadora de ‘La casa de los famosos’ la ha vuelto a poner en el centro de la conversación.

Más allá de su papel en el ‘reality’, Giraldo ha dado de qué hablar al dar detalles del acuerdo que mantiene con su expareja, Mauricio Fonnegra, en relación con la crianza de sus hijos. Aunque ha sido reservada con su vida privada, en una reciente entrevista con ‘Los 40’ mencionó que han logrado una dinámica basada en el respeto y la corresponsabilidad, priorizando siempre el bienestar de los pequeños.

Sin entrar en muchos detalles, la presentadora dejó claro que la comunicación y el compromiso han sido claves para mantener un ambiente estable en la vida de sus hijos. “Lo importante es que crezcan rodeados de amor y comprensión, sin importar las diferencias que puedan existir entre los padres”, expresó Giraldo.

Sus palabras fueron bien recibidas por sus seguidores, quienes la aplaudieron por promover una crianza sana y equilibrada.

Mientras Carla Giraldo sigue brillando en la televisión, ‘La casa de los famosos‘ avanza con eliminaciones que causan impacto entre los televidentes.

Hasta la fecha, ya son cuatro participantes los que han salido de la competencia: la ‘influencer’ La Jessu, Sofía Avendaño, Marlon Solórzano y Cristian Pasquel. Además, Jery Sandoval tuvo que abandonar el ‘reality’ por recomendación médica y la DJ Catalina Otálvaro quedó eliminada por no presentarse en la gala de inicio. Con un formato cada vez más competitivo, el ‘reality’ continúa captando la atención del público, y Carla Giraldo sigue siendo una pieza clave en el desarrollo del programa.

Sin embargo, más allá de la televisión, su rol como madre sigue siendo una prioridad, demostrando que el equilibrio entre la vida profesional y personal es posible.

Carla Giraldo habla de los concursantes de ‘La casa de los famosos’

La presentadora habló con ‘Los 40’ de los nuevos participantes de esta segunda temporada.

“No tengo favorito, pero sí me gustan varios. Me he sorprendido con muchos personajes. Por ejemplo, Yina me ha sorprendido mucho, pensé que ella iba a dar pata y puño y no. Norma o Sofí, también”, dijo Giraldo.

