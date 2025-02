Visiblemente cansada, pero con la emoción a flor de piel, Shakira compartió un conmovedor mensaje con sus seguidores luego de concluir sus dos presentaciones en el estadio El Campín de Bogotá como parte de ‘Las mujeres ya no lloran world tour’.

A través de un mensaje de WhatsApp, la barranquillera expresó su gratitud y felicidad por la energía del público capitalino

(Vea también: “Tan increíble”: hasta la lluvia cedió para una noche mágica de Shakira en El Campín)

“Hoy ha sido la última presentación en Bogotá y estoy muy emocionada por todos los mensajes de cariño. Recuerdo las caras de tantos de ustedes, los vi felices, los vi sonreír, emocionarse, llorar, saltar y cantar”, expresó la artista a través de un mensaje de Whatsapp.

Luego, contó: “Es en esos momentos cuando todo vale la pena: cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada ensayo más allá de mis fuerzas físicas y mentales. Todo lo hago por ofrecerles el mejor ‘show’ posible.”

Shakira no solo agradeció el apoyo incondicional de sus fans, sino que también resaltó la conexión especial que sintió con ellos durante los conciertos.

#EsTendencia: Casi a las 3AM, Shakira envió una nota de voz en su canal de WhatsApp agradeciendo al público colombiano por estos shows inolvidables y por tantas muestras de cariño 😭♥️pic.twitter.com/ANeFgL5a10 — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) February 28, 2025

“Quiero que sientan el amor que yo siento por ustedes. Son el mejor público del planeta y merecen todo porque se lo han ganado. Gracias por hacerme tan feliz. Me voy absolutamente plena, con muchas ganas de volver y sin querer irme. Hoy estoy muy sensible y no es para menos”, comentó entre risas.

Al despedirse, la artista tuvo un mensaje especial para Medellín, ciudad donde se presentará próximamente: “Gracias Barranquilla, gracias Bogotá… y te debo el ‘show’ más especial de mi vida, Medellín. Estaré muy pronto con ustedes. ¡Los quiero mucho!” Con estas palabras, Shakira reafirmó su amor por Colombia y la profunda conexión que mantiene con sus seguidores.

