Vicky Berrío es una de las 22 participantes que estarán en esta nueva edición de ‘Masterchef Celebrity Colombia‘ 2024, de RCN, que iniciará este martes 18 de junio a las 8:00 p. m.

¿Quién es Vicky Berrío, la comediante de ‘Masterchef Celebrity?

Vicky Berrío es una reconocida actriz y comediante nacida en el municipio de Anorí, Antioquia (ver mapa), en una finca con su familia. En su adolescencia decidió trasladarse a Medellín para estudiar teatro, con el sueño de ayudar a su familia.

Su experiencia de vida en el campo la inspiró a desarrollar un ‘stand-up comedy’ único, centrado en esta temática, donde resalta las tareas cotidianas que realiza una mujer en ese entorno.

En entrevista con Pulzo, la comediante contó por qué aceptó estar en ‘Masterchef Celebrity‘.

“Yo sé que van a ser cuatro meses donde he aprendido, he reído, he llorado, Colombia perdón por tanto llanto. Pero verán más risas que lágrimas”, contó Berrío.

La participante dice que al principio la intimidaba mucho el chef Jorge Raush pero a medida que pasa el tiempo el chef se sentirá intimidado por las palabras de Berrío durante la competencia.

Luego, contó: “Yo soy la del pueblo la que no conoce a nadie, todos son famosos para mí. A mí nadie me conoce solo en Anorí. Me han acogido, me siento en casa. Encontré una cómplice en este ‘reality’ para hacer videos y divertirme este es el caso de Caterine Ibargüen, la pasé tan bueno con ella”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vicky Berrio (@vicky.berrio)



Dentro del ‘reality’ la actriz también ha hecho amistad con María Fernanda Yepes y Juan Pablo Llano, a quien llama Juan Pablo Llanto, pues llora por las uchuvas.

Por otro lado, Berrío también se encuentra practicando danza y ‘poledance’, particularmente en una forma de baile que resalta la feminidad y la fuerza de las mujeres.