El presentador colombiano Hernán Orjuela volvió a llamar la atención de sus seguidores con una publicación cargada de fe. A través de sus redes sociales, el comunicador compartió un versículo de la Biblia que invita a la reflexión y a mantenerse firmes ante las adversidades.

En su mensaje, citó el libro de Pedro: “Sed sobrios y velad; porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar”. Con estas palabras, Orjuela recalcó la importancia de no perder el rumbo espiritual, recordando que siempre existen obstáculos y tentaciones que buscan apartar a las personas de sus propósitos.

El conductor de televisión suele utilizar sus plataformas digitales como un espacio para interactuar de manera cercana con quienes lo siguen. Más allá de su carrera en medios, ha encontrado en estas publicaciones una forma de compartir su fe, opinar sobre temas de interés y pronunciarse frente a hechos que han marcado la agenda nacional.

En el pasado, por ejemplo, se refirió al fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido en agosto tras un atentado, un episodio que también lo llevó a reflexionar públicamente sobre la fragilidad de la vida.

La trayectoria de Hernán Orjuela lo ha convertido en uno de los presentadores más reconocidos de Colombia. Durante varias décadas hizo parte de producciones como ‘El Club de la Tele’, ‘Sábados Felices’, ‘También caerás’, ‘No me lo cambie’ y ‘Día a Día’, espacios que lo posicionaron como una de las caras más queridas de la pantalla chica.

Sin embargo, en 2016 decidió trasladarse a Estados Unidos junto a su familia en busca de nuevas oportunidades. Desde entonces reside en Miami, ciudad en la que ha sabido reinventarse profesionalmente. Allí conduce un programa dirigido a la audiencia hispana y también lidera Colombianos USA, iniciativa pensada para orientar a migrantes en trámites consulares y fomentar el emprendimiento entre los latinos.

Aunque ha reconocido que la adaptación no fue sencilla, pues pasó de ser una figura pública en Colombia a vivir un anonimato relativo en Estados Unidos, asegura que esa experiencia le ha permitido valorar la vida cotidiana y fortalecer su conexión con la comunidad.

Sus mensajes bíblicos, que cada vez ganan más eco en redes sociales, se han convertido en un rasgo distintivo de su faceta actual: un presentador que, además de entretener, busca transmitir esperanza y fe a quienes lo leen.

