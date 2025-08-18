El Festival Estéreo Picnic ya empieza a calentar motores para su edición de 2026, en la que celebrará sus 15 años de historia. La noticia más destacada es que el evento regresará a su formato tradicional de tres días: 20, 21 y 22 de marzo, en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.

El anuncio lo hizo Páramo Presenta en la noche del 18 de agosto, generando expectativa entre los fanáticos que esperan conocer próximamente el cartel de artistas. En el video compartido durante la revelación, se mostró una recapitulación con presentaciones de figuras que han pasado por el festival, aunque por ahora no hay ningún nombre confirmado para la edición de 2026.

Cuántos asistentes hubo en el FEP 2025

En su edición más reciente, el Estéreo Picnic reunió a 152.000 asistentes, una cifra que refleja el impacto y la magnitud que ha alcanzado el festival en el país.

El regreso al Simón Bolívar también marca un hito para el festival, pues será la segunda vez que se realice en este emblemático escenario de la capital, después de su primera experiencia allí en 2024.

Con este anuncio, el Estéreo Picnic se prepara para una edición especial en la que, además de la música, la organización promete una experiencia cultural y de entretenimiento que rinda homenaje a década y media de trayectoria en la escena musical de Colombia.

