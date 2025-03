El pasado 28 de marzo, el Parque Simón Bolívar en Bogotá fue el epicentro de la música y la euforia con la apertura del Festival Estéreo Picnic 2025. Miles de asistentes demostraron su pasión por la música, desafiando el clima y disfrutando de los espectáculos en los cinco escenarios principales: Johnnie Walker, Adidas, Presente, Falabella y Club Coke Studio.

Desde las primeras horas del evento, el talento colombiano se hizo presente con Oh’laliville, quien inauguró el escenario Johnnie Walker con su tema Frente al mar. Sin embargo, un fuerte aguacero obligó a muchos a resguardarse bajo carpas, árboles e inflables mientras esperaban la siguiente presentación.

(Lea también: Foto de Shawn Mendes fumando marihuana en Bogotá provoca revuelo, antes de Estéreo Picnic)

A las 5:15 p.m., Michael Kiwanuka tomó el escenario Adidas y cautivó a la audiencia con éxitos como ‘One More Night’, ‘Cold Little Heart’ y ‘Love and Hate’. Su virtuosismo con la guitarra y el protagonismo que dio a sus coristas fueron de los momentos más ovacionados. Sin embargo, una segunda tormenta más intensa obligó a una pausa en el evento alrededor de las 6:00 p.m. La lluvia no impidió que cientos de fanáticos se protegieran con impermeables y esperaran pacientemente el regreso de la música.

Pasadas casi dos horas, la energía volvió con Parcels, quienes hicieron cantar al público con su éxito ‘I Know How I Feel’, reactivando la euforia en el festival.

Justin Timberlake: la estrella de la noche

El plato fuerte de la jornada llegó a las 11:15 p.m., cuando Justin Timberlake subió al escenario Johnnie Walker con Mirrors, desatando la locura entre sus seguidores. Su show incluyó éxitos como ‘Cry Me a River’, ‘Say Something’, ‘Like I Love You’, ‘Señorita’, ‘Rock Your Body’, ‘Suit & Tie’ y ‘Can’t Stop the Feeling’.

En un emotivo momento, Timberlake dirigió unas palabras al público colombiano:

“Gracias a todos los que han estado conmigo durante 25-30 años. Estamos muy felices de estar aquí. Muchas gracias. Quiero que sepan cuánto les agradezco. Desde niño soñaba con esto, y gracias, Colombia, por hacer realidad el sueño de un niño de Tennessee.”

(Lea también: Parqueaderos cerca del Simón Bolívar, para ir en carro al Estéreo Picnic y Rock al Parque)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Radiónica 🎶 (@radionicafm)

El cierre de su presentación sorprendió a muchos con la interpretación de ‘Holy Grail’, concluyendo su espectáculo a las 12:30 a. m.

Mientras los asistentes abandonaban el parque con el corazón lleno de emoción, otros extendieron la celebración con más presentaciones. Ahora, los amantes de la música se preparan para las siguientes jornadas del Festival Estéreo Picnic 2025, que continuarán el 29 y 30 de marzo, demostrando que, sin importar fronteras, costumbres o idiomas, la música es el lenguaje que une a todos.