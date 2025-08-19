Una de las parejas más emblemáticas del espectáculo argentino terminó su relación el pasado julio después de 18 años de relación. Su historia, marcada por momentos de felicidad, desafíos personales y una sólida carrera profesional compartida, dio un giro inesperado que conmocionó a sus seguidores.

(Vea también: Esposa de Marcelo Cezán deja enigmático mensaje por lo que vive: “No todo es color de rosa”)

La ruptura, inicialmente presentada como una decisión de mutuo acuerdo, se vio envuelta en controversias luego de la difusión de rumores sobre una infidelidad. En el pódcast ‘Sería Increíble’, Accardi rompió el silencio y ofreció su versión de los hechos, brindando claridad sobre lo sucedido y reafirmando el respeto que aún los une.

Acá, las palabras de Gimena Accardi:

Accardi reconoció que su error fue un factor en la separación, pero aclaró que no fue la única causa, ya que la relación ya atravesaba una crisis prolongada.

“Soy la responsable de haberse mandado una cag… en estos 18 años, di las explicaciones a mi marido, del otro lado hubo entendimiento, me perdonó y me miró a los ojos, me dijo ‘yo te sigo amando’ y esto no te define. Era una relación que venía mal y estábamos en crisis hace un año”, agrego en su explicación.

La actriz argentina enfatizó que, a pesar del error, la separación no fue únicamente consecuencia de su infidelidad.

“No fue el causante, pero sí fue el detonante para entre los dos tomar la decisión que teníamos que haber tomado antes […]. Fui perdonada, terminamos con un abrazo y amándonos. Nuestra relación sigue siendo de respeto y de amor, como lo fue durante 18 años”, aseguró en el mismo espacio.

La separación ha sido un golpe emocional para ambos. Accardi, en el pódcast, se mostró vulnerable, admitiendo su dolor y la dificultad de enfrentar el escrutinio público. A pesar de la ruptura, todo parece indicar que han mantenido una relación cordial, especialmente en el ámbito profesional, ya que continúan colaborando en proyectos teatrales.

Accardi aclaró que no han iniciado trámites de divorcio, subrayando que no hay prisa por formalizar la separación legal, ya que priorizan mantener una comunicación abierta y respetuosa.

“Una persona random, que no tiene nada que ver con el medio, que ni sigo en Instagram, desapareció. Un desliz absoluto, una idiotez de la cual estoy arrepentida, pero soy humana y cometo los mismos errores que puede cometer cualquiera”, concluyó sobre la persona con la que fue infiel.

¿Cómo fue la relación entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez?

Accardi y Vázquez comenzaron su romance en 2007, durante las grabaciones de ‘Casi Ángeles’, una exitosa producción que consolidó la fama de ambos. Él venía de un breve matrimonio con Mercedes Funes, y el inicio de su relación con Accardi despertó rumores de infidelidad que ella desmintió tiempo después, asegurando que Vázquez ya estaba separado cuando comenzaron a salir.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gime Accardi (@gimeaccardi)

La pareja se casó en diciembre de 2016 en una ceremonia íntima en Mar del Plata, y durante años fueron vistos como un modelo de estabilidad en el ambiente artístico argentino. Juntos enfrentaron momentos dolorosos, como la muerte del hermano de Vázquez, Santiago, en 2016, y las dificultades para concebir hijos, lo que fortaleció su vínculo a pesar de las adversidades.

A lo largo de su relación, compartieron proyectos profesionales, como obras teatrales y producciones audiovisuales, demostrando una química única tanto en lo personal como en lo laboral.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.