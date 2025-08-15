Sara Corrales nació en Medellín el 27 de diciembre de 1985 y mide 1,68 metros de estatura. En su ciudad natal no solo creció y dio sus primeros pasos en la actuación, sino que también desarrolló su faceta empresarial.

Allí es propietaria de tres restaurantes bajo la marca Vivo Live Food, un proyecto gastronómico reconocido por combinar propuestas saludables con un enfoque de responsabilidad ambiental.

Su debut en la televisión colombiana se remonta a los primeros años de los 2000, cuando participó en la segunda temporada del ‘reality’ Protagonistas de Novela del canal RCN.

Aunque no se quedó con el primer lugar, alcanzó el segundo puesto y se convirtió en una de las finalistas más recordadas de ese ciclo. Su paso por el concurso le abrió las puertas a la pantalla chica, dándole visibilidad y permitiéndole iniciar su carrera en producciones nacionales.

En sus primeros años como actriz, Sara participó en telenovelas como ‘Todos quieren con Marily’, ‘Merlina, mujer divina’, ‘En los tacones de Eva’, ‘La marca del deseo’ y ‘Aquí no hay quien viva’.

Sin embargo, el papel que marcó un antes y un después en su carrera fue el de Jessica, la recordada “vecina” de la exitosa producción ‘Vecinos‘. Este personaje no solo la consolidó como una de las actrices más queridas del país, sino que también la catapultó a la fama internacional.

Tras consolidar su imagen en Colombia, Corrales decidió buscar nuevos horizontes en México, país donde ha vivido durante más de una década. Su llegada fue un éxito rotundo: rápidamente recibió múltiples ofertas de trabajo, logrando expandir su trayectoria no solo en la actuación, sino también en la presentación y otros proyectos televisivos.

Su nombre ha brillado en producciones como ‘El señor de los cielos’, ‘Amo despertar contigo’, ‘Mi padre tiene familia’, ‘Cita a ciegas’, ‘El último rey’ y ‘Mi camino es amarte’, entre otras.

Exparejas y polémicas amorosas de Sara Corrales

No obstante, en el pasado la vida sentimental de Sara Corrales no estuvo exenta de controversias.

En 2009, su nombre se vio envuelto en uno de los episodios más comentados de la farándula colombiana, cuando se descubrió que mantenía un romance con el actor Robinson Díaz durante las grabaciones de ‘Vecinos‘. El escándalo tomó mayor fuerza porque Díaz llevaba 17 años casado con la también actriz Adriana Arango, con quien compartía un hogar y un hijo.

Tiempo después, Corrales rompió el silencio y reconoció que haberse involucrado con Díaz fue un error, aunque admitió que no se trató de un simple capricho físico.

“Sí, me enamoré de él, cometí un error y soy un ser humano. Todos, en algún momento, nos hemos enamorado de la persona equivocada”, expresó en su momento. Aunque la actriz dijo haber aprendido de esa experiencia, las secuelas mediáticas la acompañaron durante varios años.

Más adelante, Sara se comprometió con el empresario mexicano Rafael Gutiérrez, con quien estuvo a punto de casarse. Sin embargo, el enlace fue cancelado semanas antes de la boda. Tras la ruptura, Gutiérrez rehizo su vida amorosa y en 2023 se comprometió con la modelo colombiana Luisa María Montes.



La pareja contrajo matrimonio en octubre de ese mismo año en una ceremonia llevada a cabo en Cartagena, y desde entonces suelen compartir en redes sociales imágenes de su relación.

Hoy, Sara Corrales continúa enfocada en su carrera artística y en sus proyectos personales, demostrando que ha sabido reinventarse a lo largo de los años y que su talento, disciplina y resiliencia la mantienen vigente en la industria del entretenimiento latinoamericano.

¿Con quién se casó Sara Corrales?

Sara Corrales se casó con Damián Pasquini, un empresario argentino que no pertenece al mundo del espectáculo, pero que ha conquistado la atención en redes sociales por su atractivo físico y estilo de vida.

Pasquini es experto en marketing, dirige su propia agencia tecnológica y ocupa cargos como CEO de Azzgency Latam y director del GrupoMap. La pareja se conoció en México, donde Sara ha vivido durante una década y ha desarrollado su carrera actoral. Su conexión fue inmediata gracias a intereses en común como los viajes, los deportes extremos y la pasión por la vida al aire libre.

