La reconocida actriz paisa Sara Corrales y el empresario argentino Damián Pasquini han comenzado oficialmente el camino hacia su vida matrimonial. La pareja, que desde hace meses viene conquistando a sus seguidores con muestras de cariño y complicidad, celebra este jueves 14 de agosto la primera etapa de su unión: la boda civil en Medellín.

Desde temprano, Corrales compartió en sus redes sociales momentos exclusivos de este día especial, dejando ver no solo la emoción que la embargaba, sino también el ambiente íntimo y alegre que rodeó la ceremonia. Entre los clips publicados, uno de los que más llamó la atención fue un divertido episodio que reflejó la naturalidad y confianza que existe entre ambos.

En el video, la actriz enfocó a su prometido mientras él, con gran sentido del humor, bailaba únicamente en ropa interior. Entre risas, Sara le pidió que saliera de la habitación porque allí estaban los atuendos que usarían en la ceremonia. La escena, lejos de ser una simple broma, se convirtió en una muestra espontánea de la conexión que comparten.

Acto seguido, Corrales le preguntó directamente: “¿Está muy feliz porque hoy te casas conmigo?”. La respuesta de Pasquini, con un tono que mezclaba la broma y la ternura, fue: “Muy feliz de que alguien como tú haya encontrado a alguien como yo”.

Entre carcajadas por la ocurrencia, la actriz añadió: “Y vamos a celebrar. La novia todavía está desarreglada, pero muy feliz”, mostrando a la cámara una botella del licor que servirían durante la celebración.

En una de sus historias, Corrales expresó: “Hoy es el civil, así que estoy feliz, tranquila y contenta. Ya me voy a preparar para ir al lugar donde viviremos un momento especial. Gracias por ser parte de esto”.

Este enlace civil marca el inicio de las festividades nupciales que continuarán el sábado 16 de agosto con una ceremonia espiritual en Medellín, evento que promete ser muy especial y que ha causado gran expectativa entre los seguidores de la pareja.

La actriz y el empresario han trabajado con esmero en cada detalle, especialmente por la logística que implica reunir a familiares y amigos de tres países: Colombia, Argentina y México.

¿Cómo conoció Sara Corrales a su esposo?

La historia de amor entre Corrales y Pasquini ha sido seguida de cerca por el público desde que en noviembre de 2024 la actriz anunció su compromiso. Desde ese momento, ambos decidieron compartir abiertamente el proceso de preparación para el matrimonio, rompiendo con la tendencia de llevarlo en la más estricta intimidad.

En su lugar, han optado por mostrar rituales, reuniones familiares, y hasta momentos inesperados, siempre con un toque de humor y espontaneidad.

Sara Corrales, recordada por sus papeles en producciones como ‘Vecinos’ y ‘El señor de los cielos’, se ha consolidado como una de las figuras más queridas de la televisión colombiana y latinoamericana.

Radicada en México desde 2013, su carrera ha crecido de forma notable, sumando protagónicos en telenovelas y proyectos internacionales. En Instagram, plataforma donde acumula más de tres millones de seguidores, la actriz no solo comparte avances de su vida profesional, sino también los episodios más importantes de su vida personal, como este enlace matrimonial.

Para Corrales, este momento representa mucho más que un contrato legal; es el inicio de un proyecto de vida que ha decidido construir junto a Pasquini. El hecho de llevar a cabo la ceremonia civil antes de la espiritual les permite, según han contado, celebrar cada etapa de forma especial y con sus seres queridos más cercanos.

Los seguidores de la actriz ya cuentan los días para conocer cómo será la boda espiritual, la cual promete estar cargada de simbolismo, romanticismo y, por supuesto, mucha alegría.

Por ahora, la boda civil ha dejado claro que, más allá de la formalidad del evento, lo que prevalece entre Sara y Damián es una conexión auténtica, llena de complicidad, sentido del humor y amor.

