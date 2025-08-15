Lo hizo en una entrevista con ‘La Red Viral’, medio de comunicación aliado de Pulzo.com. Allí contó que el día en el que murió, Alejandra estaba de cumpleaños, en compañía de su madre, sin embargo, estaba atravesando un proceso de vida complicado.
Sin dar muchos detalles, pues ella, como el resto de su familia, está pidiendo respeto por su vida y no desea exponer mayores detalles sobre qué fue lo que pasó, sí dijo que estaba atravesando por un proceso de vida en el que estaba aplicando diferentes estrategias para reencontrarse con sí misma y sus gustos.
Sin embargo, aquel 10 de agosto, día en el que falleció, pasó algo que detonó todo. “Creo que el día de su cumpleaños, para ella fue como… Ella estaba bien, estaba tranquila. Hubo una situación particular que hizo que ella se intranquilizara. No soy quién para hablar de eso por respeto a su familia. (…) Es un tema del que yo no puedo hablar. La Fiscalía es quien está en las investigaciones”.Lee También
Ese hecho, en el que María no quiso ahondar, sí dijo que “es un tema muy reciente y muy doloroso”. “Yo no me siento en la capacidad de hablar al respecto. Solamente estaba pasando por una difícil situación emocional y ya“, reafirmó la amiga de Alejandra Gómez.
“Estaba pasando por un momento emocional un poco fuerte“, fue la conclusión con la que quiso zanjar el tema. Y aunque María tenía una muy buena relación con Alejandra, la distancia las separaba y su contacto más cercano era por el celular, pues una vivía en Bogotá y la otra, en Villavicencio.
Aunque el hecho sucedió hace varios días, se hizo público hasta este 14 de agosto. Según María, la madre de Alejandra está pasando un proceso muy difícil por la muerte de la presentadora, pues, además, tenían planes de viajar por su cumpleaños y la había estado acompañando.
Alejandra Gómez es recordada por su paso en varios canales de televisión. RCN fue su última casa, pero antes pasó por Red+ Noticias y por CityTV. De hecho, también trabajó en la oficina de prensa de Presidencia, durante el mandato de Iván Duque.
Ella tenía una relación con el también periodista Andrés Marín, quien, así como el resto de los cercanos, había decidido mantener silencio al respecto. Solo hasta ahora que se hizo pública la muerte de Alejandra decidió escribir un mensaje en sus redes sociales.
