El fallecimiento de la periodista Alejandra Gómez provocó sorpresa general en los medios de comunicación debido a una notable trayectoria que tuvo por diferentes canales de la televisión nacional.

Esa presencia por espacios como Citytv, Canal RCN y Red Más Noticias, entre otros, le abrieron la oportunidad para conocerse que quien se convirtió en el amor de su vida, otro reportero muy reconocido.

¿Quién es Andrés Marín Martínez, esposo de Alejandra Gómez?

Andrés Marín Martínez, esposo de la fallecida Alejandra Gómez, es un periodista oriundo de Manizales, nacido el 17 de junio de 1974. A lo largo de sus 23 años de carrera, se ha desempeñado como investigador y cronista en diversos medios de comunicación colombianos.

Su trabajo se ha centrado en contar historias, una pasión que él mismo ha destacado. Ha sido parte de programas de televisión de renombre como ‘Crónicas RCN’ en el Canal RCN y ‘Séptimo Día’ en el Canal Caracol.

Además de su labor en estos programas, Marín Martínez ha trabajado como reportero en noticieros como Citytv, Canal Capital, Noticiero Hora Cero y Noticiero Nacional. Su trayectoria profesional y la calidad de su trabajo han sido reconocidas con varios premios. En 2004, fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo CPB.

Más recientemente, su trabajo ha sido premiado con el premio Alfonso López Michelsen en 2022, el premio Orlando Sierra en 2021 y 2023, y una Mención de Honor Álvaro Gómez Hurtado. Un ejemplo notable de su trabajo galardonado es ‘Con mi casa vacunada’, una crónica que narra el reencuentro con sus padres en Manizales durante la pandemia, la cual ganó el Premio de Periodismo Ciudad de Manizales.

El periodista se ha destacado por su capacidad para explorar y narrar historias que capturan la atención del público. Ha colaborado en diversos proyectos periodísticos, demostrando su versatilidad y compromiso con el oficio. Su producción periodística está disponible en varios medios, lo que permite a los lectores y espectadores seguir de cerca su trabajo.

¿Quién era Alejandra Gómez, periodista colombiana?

Alejandra Gómez fue una periodista y presentadora de televisión colombiana, oriunda de Cali, Valle del Cauca. Con más de 15 años de experiencia en los medios, se destacó por su trabajo en varios canales de gran relevancia en Colombia, incluyendo Citytv, Red+, RCN y Telepacífico. En Citytv, fue parte del programa ‘Franja Mujeres’.

Sus colegas y amigos la recordaban por su “sonrisa, energía y buena disposición”, y la describían como una mujer “sencilla, inquieta y guerrera”. Su fallecimiento, a los 43 años de edad, el 10 de agosto, día de su cumpleaños, conmocionó al medio periodístico.

La noticia de su muerte fue dada a conocer por sus compañeros del programa ‘Mañana Express’ de RCN, quienes le rindieron un emotivo homenaje, recordando algunas de sus notas periodísticas más destacadas.

El anuncio causó una gran cantidad de mensajes de condolencias y homenajes en redes sociales por parte de amigos, colegas y seguidores. La causa de su deceso no fue revelada, ya que sus familiares no se pronunciaron al respecto.

Alejandra Gómez era conocida por su dedicación y profesionalismo. En su última publicación en redes sociales, compartió una reflexión sobre la felicidad y la lectura, demostrando su pasión por la palabra.

Su pareja sentimental era el también periodista Andrés Marín Martínez. Su partida dejó un gran vacío en el periodismo colombiano, y su recuerdo perdura en las personas que la conocieron y trabajaron con ella.

¿De qué murió Alejandra Gómez?

La causa de la muerte de la periodista y presentadora colombiana Alejandra Gómez no se ha hecho pública. Falleció a los 43 años de edad, el 10 de agosto, día de su cumpleaños.

Sus familiares no han emitido ningún comunicado oficial al respecto, por lo que los detalles de su deceso son desconocidos, en medio del luto general por la sorpresiva información.

Sus compañeros del programa ‘Mañana Express’ de RCN fueron quienes dieron a conocer la noticia y le rindieron un homenaje póstumo, destacando su profesionalismo y calidad humana.

