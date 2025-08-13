El salón Elíptico del Congreso cierra este miércoles sus puertas y ya no permitirá el ingreso de más personas ajenas a la familia, amigos y demás personas cercanas a Miguel Uribe y a su familia. Sin embargo, este día será de muchos homenajes y eventos significativos para despedir al senador.

(Vea también: Le compusieron canción a Miguel Uribe y se escuchó en plena cámara ardiente: hubo llanto)

Según la agenda oficial, a las 9:00 a. m. habrá un acto solemne encabezado por la corporación legislativa. Allí se espera que asistan de nuevo los miembros del Centro Democrático y no se descarta la presencia de algunas personas de diferentes sectores políticos.

Se estima también que hacia el mediodía se mueva el féretro hacia la catedral primada, donde se hará una ceremonia religiosa en la que posiblemente estén los familiares de Miguel Uribe y también algunos simpatizantes. Para esto habrá varios cierres víales.

Lee También

El último acto del día, se espera, comenzará entre las 2:30 y las 3:00 p.m. En esos horarios se espera salga el cortejo fúnebre desde el centro de Bogotá hasta el Cementerio Central, donde finalmente enterrarán el cuerpo de Miguel Uribe.

Transmisión en vivo sepelio de Miguel Uribe

Por dónde pasará el cortejo fúnebre de Miguel Uribe

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, el cortejo fúnebre saldrá desde la Plaza de Bolívar y recorrerá la carrera séptima hasta conectar con la calle 26.

Por este desplazamiento, la carrera séptima estará cerrada en ambos sentidos entre las calles 11 y 26, desde las 4:00 p. m. hasta las 6:00 p. m.

Además, la calle 19 tendrá cierre total entre la carrera 4 y la carrera 10, en el horario de 1:00 p. m. a 4:00 p. m.

El vehículo que trasladará el féretro del senador se dirigirá hacia el Cementerio Central. Por ello, la avenida El Dorado permanecerá cerrada completamente entre la carrera 30 (avenida NQS) y la carrera 5, desde las 9:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.

Igualmente, habrá restricciones en las calles aledañas al Cementerio Central, lugar donde se realizará el sepelio. La calle 24, en el tramo que va desde la diagonal 22 Bis hasta la carrera 17 —vía de acceso del cortejo fúnebre—, también permanecerá cerrada al tránsito durante toda la jornada.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.