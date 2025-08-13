El país continúa conmovido por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. En el marco de sus exequias, se llevó a cabo un emotivo y multitudinario acto de despedida que incluyó el traslado de su cuerpo desde el Congreso de la República hasta la Catedral Primada de Colombia, en el centro de Bogotá.

(Vea también: “¿Por qué mi papá?”: recuerdan cómo reaccionó hijo de Miguel Uribe luego del atentado)

Durante el recorrido, cientos de ciudadanos, familiares, amigos, líderes políticos y celebridades se reunieron para rendirle homenaje y expresar su rechazo frente al crimen que acabó con su vida. Las calles aledañas a la Plaza de Bolívar se llenaron de mensajes de solidaridad y de pancartas que pedían justicia, mientras en la Catedral se ultimaban los detalles para la ceremonia religiosa.

La FM conversó con el abogado Abelardo De La Espriella justo antes de ingresar al templo. En su intervención, expresó con contundencia su dolor y su indignación:

Lee También

“Es muy lamentable la partida y el asesinato de Miguel Uribe Turbay, rompe el alma de colombianidad. Pero su sacrificio no puede quedar en el aire, no puede ir en vano. Hay que salvar este país, hay que construir este país y hay que castigar a los autores intelectuales. El asesinato de Miguel Uribe Turbay es un crimen de Estado, el régimen asociado con el narcotráfico. Por eso toca unirnos para derrotarlos y castigarlos, y hay que enfrentarlos”.

#AdiósMiguel | Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial, aseguró que el asesinato de Miguel Uribe es un crimen de Estado y que los responsables son el “régimen con sus cómplices”. pic.twitter.com/iemJRkwSUu — La FM (@lafm) August 13, 2025

Las palabras de De la Espriella reflejaron el sentimiento generalizado de indignación que se ha manifestado desde que se conoció la noticia. El magnicidio ha sido condenado por todos los sectores políticos, incluso por quienes se encontraban en la orilla contraria al senador, y ha despertado un llamado a la unidad nacional frente a la violencia que sigue cobrando vidas en Colombia.

El acto en la Catedral Primada fue profundamente solemne. El féretro, cubierto con la bandera de Colombia, fue recibido entre aplausos y lágrimas. Los asistentes, entre ellos figuras de la vida pública, miembros del Gobierno, expresidentes y representantes diplomáticos, destacaron su compromiso con el país, su talante conciliador y su cercanía con la gente.

La ceremonia estuvo acompañada de música sacra y oraciones que buscaban dar consuelo a sus familiares, en especial a su esposa, María Claudia Tarazona, y a sus hijos.

Este será el lugar donde descansarán los restos de Miguel Uribe Turbay

En medio de este contexto, se conoció el lugar donde descansarán los restos del senador. En entrevista con la emisora La W, María Carolina Hoyos, hermana de Miguel Uribe, habló con profundo sentimiento sobre la decisión familiar. Señaló que el Congreso había sido para él “Su oficina, su segunda casa”, un espacio en el que dedicó gran parte de su vida al servicio público, y que por eso su despedida debía estar a la altura de su trayectoria.

María Carolina Hoyos confirmó que el sepulcro definitivo de Miguel Uribe Turbay será el Cementerio Central de Bogotá, un lugar cargado de historia que alberga a algunas de las personalidades más influyentes en la construcción del país. “Es un sitio muy lindo y especial, quedará al lado de muchos grandes”, expresó con orgullo y melancolía.

Entre las figuras que reposan en ese camposanto se encuentran el líder liberal Luis Carlos Galán, asesinado en 1989; el poeta Rafael Pombo, uno de los referentes de la literatura infantil en Colombia; el excomandante del M-19 Carlos Pizarro; y el expresidente Eduardo Santos, entre otros. Este lugar, considerado patrimonio histórico y cultural, es testigo silencioso de la memoria política y social de la nación.

El asesinato de Miguel Uribe no solo deja un vacío en la política, sino también en el corazón de quienes lo conocieron. Su despedida, acompañada por miles de voces que exigieron justicia, se convirtió en un recordatorio de que la violencia no debe ser el camino y que la esperanza de un país mejor sigue siendo una tarea pendiente para todos los colombianos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.