El conmovedor relato de la esposa de Miguel Uribe se conoció este domingo 13 de julio durante una entrevista con el programa ‘Los Informantes’. Allí, María Claudia recordó el difícil momento que vivió cuando tuvo que explicarle a su hijo Alejandro, de apenas 4 años, que su padre había sufrido un atentado.

(Vea también: Destapan situación que hundiría (aún más) ‘el Costeño’; mensajes de WhatsApp son claves)

En medio del dolor y la incertidumbre, Tarazona también reveló cómo enfrentó la situación con sus tres hijas de su primer matrimonio y cómo ha sobrellevado la ausencia de su esposo en momentos clave de la vida de su familia.

¿Qué dijo el hijo de Miguel Uribe al enterarse del atentado?

María Claudia describió el instante en que se acercó a su hijo para contarle la trágica noticia: “Llegué a donde Alejandro, lo abracé y le dije ‘te tengo que contar una cosa. ¿Te acuerdas las reuniones en las que estamos con papá, en las que tú saludas mucha gente?’. Me dijo: ‘Sí, mamá, si me acuerdo, ¿qué pasó?’. Le dije, ‘papá estaba en una de esas reuniones y un joven tomó un arma y le disparó a papá en la cabeza, y papá está muy malito’”.

Lee También

La reacción del pequeño fue inmediata y desgarradora: “Él se me tiró encima y me abrazó. Me dijo: ‘¿Por qué, mamá, por qué a mi papá?’”, recordó Tarazona en el mencionado programa.

La valentía de la esposa del precandidato para encontrar las palabras adecuadas en un momento tan devastador reflejó su fortaleza como madre, enfrentando el desafío de explicar una tragedia a un niño que aún procesa la ausencia de su padre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maria Claudia Tarazona (@maclaudiat)

El dolor de la familia se intensificó con un evento reciente: la graduación de kínder de Alejandro. María Claudia expresó la profunda tristeza de ver a su hijo vivir este hito sin su padre.

“Ha sido muy doloroso para mí ver a Alejandro sin su papá y pensar que Miguel se está perdiendo cosas de Alejandro que no van a volver”. Con la voz entrecortada, añadió: “Miguel está batallando fuertemente de la mano de Dios por volver a los brazos de su hijo y volver a mí”.

Hijas de María Claudia Tarazona también supieron del atentado

María Claudia además compartió cómo enfrentó la situación con sus tres hijas de su primer matrimonio, quienes consideran a Miguel como un padre. En un momento crítico, cuando los médicos creían que Uribe no sobreviviría, Tarazona tuvo que prepararlas para lo peor.

“Les dije ‘Miguel no lo logró y se va a morir. Mándenle un mensaje a Miguel’”, narró en el mencionado espacio.

Las jóvenes grabaron audios llenos de amor para su padrastro, mensajes que María Claudia llevó consigo a la clínica.

En un relato conmovedor, describió cómo se despidió de su esposo en ese momento: “Yo voy a la clínica con los audios de las niñas en mi celular, entro a despedirme de Miguel, me acuesto encima de él y le digo ‘mi amor lindo, hiciste un trabajo maravilloso. No solamente en nuestra familia, con nuestro hijo, con las niñas, conmigo, sino que hiciste un trabajo maravilloso en Colombia. Vete tranquilo que mi promesa es que voy a estar aquí para Alejandro, que es tu mayor tesoro. Lo voy a cuidar con todas las fuerzas de mi corazón’”.

Afortunadamente, Miguel ha seguido luchando, y aunque su estado es delicado, continúa aferrado a la vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maria Claudia Tarazona (@maclaudiat)

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.