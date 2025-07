Un nuevo capítulo en la investigación del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia de Bogotá, ha salido a la luz este domingo 13 de julio.

El protagonista es Elder José Arteaga Hernández, alias ‘el Costeño’ o ‘Chipi’, quien está vinculado en otro hecho criminal. Según recogió Noticias RCN, el señalado de planear el crimen contra Miguel Uribe también planificó un atentado fallido contra Gabriel Ángel, firmante de paz de las Farc, y dicho ataque tendría posibles conexiones con la Segunda Marquetalia, liderada por alias ‘Iván Márquez’.

La captura de ‘el Costeño’ el pasado 5 de julio en la localidad de Engativá, Bogotá, marcó un avance significativo en el caso. Durante el operativo, las autoridades encontraron un papel con cuatro números telefónicos escritos a mano, una prueba que podría ser clave para desentrañar la red detrás del ataque a Uribe, se mencionó en el noticiero mencionado.

Uno de estos números estaría vinculado a un contacto cercano a José Aldinever Sierra Sabogal, alias ‘el Zarco’ Aldinever, un alto mando de la Segunda Marquetalia y hombre de confianza de ‘Iván Márquez’, explicó el informativo.

Esta conexión sugiere que el atentado contra Uribe no fue un hecho aislado, sino parte de una operación más amplia orquestada desde Venezuela.

Según la investigación, ‘el Costeño’ no solo coordinó el ataque contra el senador, sino que también estuvo involucrado en un atentado previo contra Gabriel Ángel, ocurrido el 19 de julio de 2024 en la localidad de Teusaquillo.

En ese caso, un explosivo colocado bajo la camioneta de Ángel no detonó, frustrando el plan, por lo que las autoridades creen que la misma estructura criminal, liderada por ‘el Costeño’ y con órdenes de ‘el Zarco’ Aldinever, está detrás de ambos incidentes.

Acá, videos que muestran lo ocurrido en esa oportunidad:

La investigación apunta a que ‘el Zarco’ Aldinever, desde algún punto en Venezuela, habría dado las órdenes para ambos atentados, utilizando intermediarios como ‘el Costeño’ para ejecutarlas. Esta modalidad de tercerización permite a la Segunda Marquetalia mantener distancia de los hechos y dificultar el rastreo de los autores intelectuales, explicó el noticiero.

La presión ahora recae sobre Arteaga, quien enfrenta cargos por tentativa de homicidio, concierto para delinquir, tráfico de armas y uso de menores en actividades delictivas, entre otros.

Un testimonio crucial para esclarecer estos hechos lo entregó Katerine Andrea Martínez, alias ‘Gabriela’, capturada por su participación en el atentado contra Uribe. Según Noticias RCN, ‘Gabriela’ relató ante las autoridades cómo ‘el Costeño’ le ordenó transportar una bomba destinada a la residencia de Gabriel Ángel en el conjunto Tabacú, ubicado en el barrio Las Américas de Bogotá.

“Me dijo que transportara una bomba, que la llevara y la tuviera en mi casa y que cuando él me avisara, entonces que alguien la recogía en mi casa. Yo le dije que no, que yo ya me quería salir de eso porque me quería ir a vivir con mi pareja. Me dijo que solo era transportar la bomba, que era en una maleta, que tenía que llevarla al conjunto Tabacú en Las Américas”, afirmó Martínez, citó el noticiero.