Este miércoles 13 de agosto, se llevarán a cabo las exequias de Miguel Uribe Turbay, senador de la República, quien falleció este lunes luego de dos meses de lucha tras recibir dos disparos en su cabeza.

El salón Elíptico del Capitolio Nacional se convirtió en el lugar de reposo del cuerpo del político de 39 años, donde sus familiares, amigos, y el público en general, se reunieron para despedirlo por última vez.

Sobre el mediodía se trasladó el cuerpo de Miguel Uribe hacia la Catedral Primada, donde se hará la misa oficiada por el cardenal Luis José Rueda. Después de esto, será trasladado en una caravana al Cementerio Central y no hacia Jardines de Paz, en el norte de Bogotá, donde está su madre Diana Turbay; esta fue una decisión que tomó la familia.

Al momento de su salida, todas las personas presentes en el salón Elíptico, entre ellas María Claudia Tarazona, su esposa, sus tres hijas, junto a Miguel Uribe Londoño, padre del senador, elevaron pañuelos blancos como forma de despedida.

Custodiado por la Guardia Presidencial, el féretro del senador fue trasladado hacia la Catedral Primada, y detrás, su familia seguía afligida a la marcha de los uniformados.

¿Dónde será enterrado Miguel Uribe Turbay?

De acuerdo con María Carolina Hoyos, hermana de Miguel Uribe, sus restos reposarán en el Cementerio Central, el más antiguo de Bogotá y en el que están otras figuras como los expresidentes Gustavo Rojas Pinilla, Alfonso López Pumarejo, Alfonso López Michelsen, Enrique Olaya Herrera y Marco Fidel Suárez y el excandidato presidencial Luis Carlos Galán.

Será sepultado en tierra y tendrá la ubicación número cuatro, estará junto a Gilberto Álzate Avendaño, un político colombiano que murió en 1960.

