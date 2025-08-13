En el Salón Elíptico del Congreso de la República se llevó a cabo el último día de la cámara ardiente en honor al senador Miguel Uribe Turbay, asesinado a causa de un atentado el pasado 7 de junio.

Al cierre del homenaje, su padre, Miguel Uribe Londoño, pronunció un sentido mensaje que resonó con miles de colombianos presentes y con quienes siguieron la ceremonia desde sus hogares.

En ese momento, un hondo silencio y una atmósfera solemne envolvieron el recinto, mientras corazones enteros expresaban su dolor compartido por la pérdida de una figura política que representaba esperanza para muchos.

Adicionalmente, le dedicó unas sentidas palabras a su nuera y le expresó que le guarda cariño y que puede contar con él para lo que necesite. Ante el mensaje, María Claudia se mostró conmovida.

En el mismo sentido, Londoño le expresó su gratitud a su esposa Delia por ser su compañera de vida y se una segunda madre para Miguel Uribe.

Para cerrar, se refirió a su hijo y dejó a todos con el corazón en la mano:

“Miguel, querido hijo, le dejas muchas enseñanzas a los colombianos y al mundo. Yo les pido a todos que sigamos viviendo con las enseñanzas de Miguel y que al actuar pensemos siempre: ¿Qué haría Miguel en esta situación? Fuiste siempre un hijo ejemplar y cariñoso. Fuiste siempre mi guía y mi maestro, por lo cual te doy infinitas gracias. Miguel, te doy las gracias por ser un hijo honesto, amoroso y ejemplar. “Que tu luz siga iluminando el camino de los colombianos”, concluyó Londoño.

¿Cómo fue la despedida del hijo de Miguel Uribe?

Una escena que conmoción fue el tierno gesto de su pequeño hijo Alejandro, de apenas cuatro años, quien se acercó al féretro en brazos de su madre para despedir a su padre; en su inocencia, le dio un beso al ataúd cubierto por la bandera de Colombia.

El gesto no solo conmovió a los presentes, sino que evocó un doloroso paralelo en la historia familiar de los Uribe Turbay: Alejandro tiene la misma edad que tenía su padre cuando perdió a su madre, Diana Turbay, en 1991.

