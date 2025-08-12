Como es bien sabido, Miguel Uribe tuvo cuatro hijos, pero solo uno es fruto de su matrimonio. No obstante, algunos tienen la duda de saber cuántos años tiene cada uno de ellos, ya que poco se les veía en las redes sociales del senador o de su esposa, ya que trataban de mantener su vida personal completamente al margen de la opinión pública.

Lo primero que se debe mencionar es que la viuda del senador, María Claudia Tarazona, tenía tres hijas de otra relación antes de contraer nupcias con el precandidato presidencial. Posteriormente, ella y Uribe tuvieron un niño que se llama Alejandro, pero no se sabe con certeza si nació antes o después del casamiento.

Lo primero que se debe aclarar es que los hijos de Miguel Uribe son María, Emilia, Isabella y Alejandro. Ahora bien, de acuerdo con una entrevista dada por el precandidato a ‘Suso, el paspi’ en el año 2019, su hija mayor, María, tiene actualmente 22 años. En lo que concierne a Emilia, ella tiene 20 años. Mientras que Isabella, según los datos dados por el senador, en 2025 debe tener 16 años (aproximadamente).

Por otra parte, Alejandro Uribe Tarazona tiene cerca de 5 años, fruto de su matrimonio con Claudia Tarazona en 2016. Se presume que el primogénito del senador nació en 2020. Es decir, cuatro años después de sus nupcias.

¿Cuántos años tiene la esposa de Miguel Uribe, María Claudia Tarazona?

La vida personal del senador Miguel Uribe Turbay ha captado la atención del público, especialmente en lo que respecta a su matrimonio de casi 10 años. Un detalle que ha causado curiosidad es la diferencia de edad entre la pareja. Según reveló la propia mujer en una entrevista con el programa ‘Los Informantes’ de Caracol Televisión, ella es casi una década mayor que su esposo, lo que representa una diferencia significativa que rompe con los estereotipos tradicionales.

De acuerdo con la información divulgada en dicha entrevista, María Claudia Tarazona tiene aproximadamente 49 años. Este dato sitúa su edad en una franja cercana a los 50, lo que confirma que su relación con el senador Uribe Turbay se construyó sobre cimientos que iban más allá de la edad. Su historia, poco conocida, se presenta como un ejemplo de que las relaciones personales exitosas pueden florecer sin importar las convenciones sociales.

¿Cuántos días estará en cámara ardiente Miguel Uribe?

La cámara ardiente para Miguel Uribe estará abierta por un periodo de un día y medio. Los allegados, colegas y la ciudadanía en general podrán despedirse del líder político desde la noche de este lunes 12 de agosto, y a lo largo de todo el martes 13, hasta las primeras horas de la mañana del miércoles 14 de agosto. Se debe considerar que los ciudadanos podrán darle el último adiós al precandidato en el Capitolio Nacional.

La jornada de despedida culminará el mismo miércoles con la celebración de sus exequias. La ceremonia religiosa se llevará a cabo en la Catedral Primada de Colombia, donde se espera la presencia de figuras destacadas del ámbito político y social del país, programada para iniciar a las 12 del mediodía.

