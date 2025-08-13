El senador y precandidato presidencial colombiano, Miguel Uribe Turbay, falleció el 11 de agosto de 2025, luego de estar más de dos meses en estado crítico como resultado de un atentado a mano armada. Su deceso produjo una gran conmoción en la sociedad colombiana, y fue objeto de amplios homenajes durante los días de su sepelio.

(Vea también: Cómo conoció Miguel Uribe a su esposa (que ya tenía 3 hijas): Claudia Tarazona lo enamoró)

El féretro del legislador reposó durante tres días en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, lugar al que tuvo acceso público durante dos jornadas y un homenaje final exclusivo para familiares y congresistas. La jornada final contó con un acto privado en el Capitolio, misa de cuerpo presente en la Catedral Primada de Colombia y el posterior entierro en el Cementerio Central de Bogotá. Todo este recorrido contó con un destacado despliegue de seguridad que incluyó la intervención de 600 policías y 1.000 funcionarios en gestión de convivencia y movilidad.

Lee También

“Sí, todas las especialidad comprenden lo que usted acaba de decir, tenemos francotiradores, guías antiexplosivos, estamos todos comprometidos para que hoy haya tranquilidad y paz para todos los asistentes. No tengo conocimiento si estará el presidente”, indicaron desde la Policía Nacional a Blu Radio.

Pese a las estrictas medidas de seguridad, cientos de seguidores, líderes políticos y personalidades decidieron presente para rendir su último adiós al notable político. Según su padre, Miguel Uribe Londoño expresó, “Mi hijo siempre luchó por la paz, esa misma paz que le fue arrancada por la violencia que tanto criticó”. Esto resalta la conmoción y consternación que ha producido este hecho no solo a nivel nacional, sino también internacional, como lo destaca la presencia de una delegación de Estados Unidos.

Miguel Uribe Turbay deja un legado y una familia en duelo. En palabras de su esposa, que vive duros momentos por el entierro, el senador deja un hijo biológico y tres hijas de corazón, quienes lo recordarán como un gran padre.

“Hoy siento que mi alma se desgarra en mil pedazos. Hoy llevo a mis hijas amadas, y a mi niño preciado, Alejandro, a enterrar a su papá. Espíritu Santo, ven. Dios, agárrame fuerte. Colombianos, por favor, hoy oren por mis hijos y por mí”, señaló.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.