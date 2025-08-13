La muerte del senador Miguel Uribe Turbay el 11 de agosto de 2025 a los solo 39 años conmocionó no solo a la clase política sino también a todo el país. Uribe Turbay provenía de una familia con un rico legado político y periodístico y su muerte, ocasionada por una hemorragia en el sistema nervioso central, se produjo en medio de complicaciones que seguían a un ataque que sufrió dos meses antes mientras hacía campaña en la ciudad de Bogotá.

(Vea también: Dura escena de esposa de Miguel Uribe con César Gaviria y su familia; la historia se repite)

La pérdida del senador despertó una ola de condolencias y mensajes solidarios hacia su familia. Tal como expresó María Claudia Tarazona, la esposa de Uribe Turbay, en un desgarrador mensaje en Instagram: “Hoy siento que mi alma se desgarra en mil pedazos. Hoy llevo a mis hijas amadas, y a mi niño preciado, Alejandro, a enterrar a su papá. Espíritu Santo, ven. Dios, agárrame fuerte. Colombianos, por favor, hoy oren por mis hijos y por mí”.

En dicha publicación, Tarazona publicó una foto de Miguel Uribe Turbay orando con la virgen María, un símbolo de la religión católica, a la que era muy devoto el senador durante su vida.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maria Claudia Tarazona (@maclaudiat)

Uribe Turbay nació en Bogotá el 28 de enero de 1986, y era descendiente de personajes políticos y periodísticos notables en Colombia, como su abuelo, el expresidente Julio César Turbay Ayala y su madre, la periodista Diana Turbay, quien fue secuestrada y asesinada en 1991.

A lo largo de su carrera política, Uribe Turbay se destacó por su tenaz labor en la política capitalina y por su marcado liderazgo que le permitió llegar a ser concejal de Bogotá y conseguir un cuarto lugar en la alcaldía de Bogotá en 2019 con más de 425,000 votos. En 2022, aceptó la invitación del expresidente Álvaro Uribe Vélez para liderar la lista del partido Centro Democrático al Senado de la República y resultó electo como el legislador más votado.

Siendo afectado por temas como la economía, la seguridad y el empleo, así como el fortalecimiento de la fuerza pública, Uribe Turbay aprovechó su papel en el Congreso para impulsar leyes en favor de la educación y la salud, especialmente para poblaciones desprotegidas y de difícil acceso.

Además, formalizó su aspiración a la presidencia para las elecciones de 2026. Sin embargo, y de manera desafortunada, la carrera de Uribe Turbay se vio abruptamente interrumpida el 7 de junio de 2025 cuando fue víctima de un atentado en el parque El Golfito del barrio Modelia en Bogotá. Desde entonces, luchó valientemente por su vida hasta que a principios de agosto de 2025, se apagó su luz definitivamente.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.