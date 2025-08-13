Marbelle es, sin duda, una de las cantantes más reconocidas de Colombia. Su trayectoria artística comenzó desde muy pequeña, cuando ya demostraba su talento vocal en distintos escenarios del país y luego su éxito ‘Collar de perlas’ la hizo famosa en el país.

En la actualidad, Marbelle sigue plenamente activa en la música. Su trabajo como solista se mantiene, y además participa en el espectáculo ‘Planchando el despecho’, una propuesta que reúne a varios artistas para interpretar temas emblemáticos del género popular y de la balada romántica.

Sin embargo, la artista no se limita únicamente a su faceta musical, sino que también suele pronunciarse sobre diversos temas de interés nacional. Uno de los más recientes fue la trágica muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El fallecimiento de Uribe Turbay causó una ola de reacciones tanto en el ámbito político como en el de la farándula. Figuras de distintas áreas enviaron mensajes de condolencia, y Marbelle fue una de las voces que se sumó a las muestras de afecto. La cantante compartió un sentido mensaje en memoria del político, reflejando el aprecio y la amistad que habían construido con el tiempo.

Aunque no está confirmado si Marbelle asistió personalmente a la velación que tuvo lugar en el Congreso de la República, sí dejó claro que defendía la memoria del senador. En este contexto, también aprovechó para respaldar al expresidente Álvaro Uribe Vélez y, al mismo tiempo, lanzó críticas hacia el expresidente Juan Manuel Santos, en una postura que dejó en evidencia su afinidad política.

La polémica más reciente en la que se ha visto envuelta surgió a raíz de un comentario de la presentadora Mónica Rodríguez. A través de sus redes sociales, Rodríguez expresó su inconformidad con la cobertura mediática que se realizó desde el Salón Elíptico durante la velación de Uribe Turbay.

Según la presentadora, la transmisión incluía entrevistas con el ataúd de fondo y narraciones del ambiente, lo que, a su juicio, convertía el homenaje en una especie de espectáculo similar a un partido de fútbol o a una alfombra roja.

Lejos de quedarse al margen, Marbelle reaccionó a estas declaraciones. Compartió en sus redes las palabras de Mónica Rodríguez y agregó un mensaje directo y contundente en el que la tildó de “envidiosa”. La cantante argumentó que se trataba de un homenaje merecido y que aquellas personas que no podían asistir físicamente tenían derecho a acompañar la ceremonia a la distancia.

Como suele ocurrir cada vez que Marbelle emite opiniones públicas, sus declaraciones provocaron una oleada de reacciones divididas. Mientras algunos respaldaron su postura, otros la criticaron duramente, recordando que no es la primera vez que la intérprete causó controversia por sus comentarios. Su carácter directo y su costumbre de no guardar silencio ante lo que piensa, la han convertido en una figura que despierta pasiones encontradas, tanto dentro como fuera del escenario.

