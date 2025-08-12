El pasado 11 de agosto de 2025, Colombia se tiñó de luto con la despedida del senador Miguel Uribe Turbay. La noticia de su fallecimiento causó un fuerte impacto a nivel nacional, después de más de dos meses de lucha en la Fundación Santa Fe, tras ser víctima de un ataque armado.

(Vea también: Cómo fueron las últimas horas de Miguel Uribe antes de morir; su cuerpo habría dado señal)

Entre las múltiples voces que lamentaron su partida, destacó la de la cantante Marbelle, quien, a través de sus redes sociales, rindió un emotivo homenaje al político y amigo.

En un video compartido por la artista, se ve a ambos cantando a dúo el tema “Desvanecer”, de Andrés Cepeda. Junto a este registro, Marbelle expresó unas conmovedoras palabras dedicadas a su relación con el senador.

Lee También

“Y seguiremos cantando por siempre, Miguel”, escribió la artista en su cuenta de X, a la vez que publicó la grabación en la que Uribe Turbay sacó sus dotes de cantante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ᗰᗩᖇᗷᗴᒪᒪᗴ💋 (@marbelle.oficial)

Marbelle dedicó mensaje a esposa de Miguel Uribe

En otra publicación, la cantante también dirigió su mensaje a la esposa de Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, a quien manifestó su profundo respeto y apoyo en estos momentos de dificultad.

“A ti, María Claudia Tarazona, una mujer valiosa: todo mi amor. Gracias por la fuerza del amor y del perdón que nos has enseñado. Te quiero y estaré siempre para ti”, escribió la intérprete de ‘Collar de perlas finas’.

En ese mismo mensaje expresó su profundo dolor por la partida de su amigo y dio a conocer la manera en que le gustaría recordarlo, pese a las lamentables circunstancias en que falleció.

“Tengo un dolor inmenso en mi corazón. Aún no puedo entender nada de lo que pasó, y ya no importa… Quiero recordarte siempre a color. Gracias por tantos momentos imborrables”, se lee en el ‘post’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ᗰᗩᖇᗷᗴᒪᒪᗴ💋 (@marbelle.oficial)

¿Cómo fue el primer día de cámara ardiente de Miguel Uribe en el Capitolio?

El féretro del senador fue trasladado al Congreso de la República, donde recibió honras fúnebres presididas por el cardenal José Luis Rueda Aparicio.

El acto contó con la presencia de altos dirigentes, familiares del senador y ciudadanos que quisieron despedir y rendir respeto por última vez al político. Sin duda, la muerte de Miguel Uribe Turbay ha dejado un vacío en el panorama político colombiano.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.