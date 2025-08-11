Noticias Caracol es uno de los noticieros más queridos y recordados por los colombianos. Durante más de dos décadas, ha acompañado a millones de televidentes con información de primera mano sobre los hechos más relevantes del país.

Sin embargo, más allá de las noticias, las historias personales de sus periodistas y presentadores también han conmovido al público. Tal es el caso de dos de sus rostros reconocidos: Diego Guauque y Fredy Calvache.

Diego Guauque, actual integrante del programa de investigación ‘Séptimo día’, ha vivido en carne propia la batalla contra el cáncer, enfermedad que lo alejó de las cámaras durante varios meses y que marcó un antes y un después en su vida. Desde entonces, no solo ha retomado su labor periodística, sino que se ha convertido en una voz activa para visibilizar la lucha de los pacientes y promover la prevención.

Hace algunas semanas, Guauque protagonizó un emotivo reencuentro virtual con su colega y amigo Fredy Calvache, excorresponsal de Noticias Caracol en el suroccidente del país. Radicado desde hace varios años en Suiza debido a amenazas que lo obligaron a salir de Colombia, Calvache enfrenta actualmente un agresivo cáncer gástrico.

Su tratamiento ha sido complejo y, aunque durante mucho tiempo mantuvo una esperanza inquebrantable, su estado de salud se ha deteriorado notablemente.

En los últimos meses, el periodista estuvo hospitalizado más de tres semanas por una obstrucción intestinal. Allí, los médicos le informaron que la enfermedad había avanzado de forma tan agresiva que ya no quedaban alternativas de tratamiento curativo. Esta noticia lo llevó a tomar una decisión definitiva: regresar a Colombia para pasar sus últimos días en su natal Popayán, rodeado de su familia y amigos.

Debido a la complejidad de su estado y a la distancia geográfica, Calvache requiere de un vuelo humanitario. “A Fredy lo entrevisté hace unos meses para contar la difícil situación de su cáncer de estómago. Hoy sus noticias no son positivas… me dijo que quiere fallecer en su tierra y por eso necesita la ayuda de un vuelo humanitario para trasladarlo desde Suiza hasta Popayán”, relató Diego Guauque en un video difundido en redes sociales.

El deseo de Fredy es claro:

“Regresar a mi patria, regresar a la casa, estar con mi familia”. Sin embargo, el proceso no ha sido sencillo. El periodista explicó que debe enviar un documento oficial del hospital, en el que se certifique que “prácticamente no hay nada que hacer”, para que las autoridades migratorias autoricen su salida inmediata hacia Colombia.

La opción más segura sería un avión ambulancia, ya que necesita trasladar equipos médicos para su asistencia alimentaria. No obstante, los altos costos de este servicio han sido una gran barrera. Ante esto, algunas personas solidarias han ofrecido la posibilidad de llevarlo en un vuelo comercial en primera clase, una alternativa menos costosa pero que también requiere apoyo económico para cubrir los gastos del viaje y su atención durante el trayecto.

Hoy, el regreso de Fredy Calvache a Popayán depende de la ayuda de quienes han seguido y valorado su trabajo periodístico, especialmente en el suroccidente del país. Su historia ha conmovido a colegas, amigos y ciudadanos, quienes se han unido en redes sociales para buscar una solución que le permita cumplir su último deseo.

Mientras avanza la gestión para lograr el viaje, Calvache continúa recibiendo mensajes de apoyo y cariño desde diferentes lugares del mundo, aferrándose a la esperanza de que muy pronto podrá volver a casa.

