Una situación bastante dolorosa está viviendo el periodista de Noticias Caracol Fredy Calvache, quien hace algunos meses fue diagnosticado de cáncer en Suiza, país en el que vive debido a las amenazas, y desde entonces lleva una dura lucha para sobrevivir.

Desde el centro médico en el que está hospitalizado suele subir videos dando actualizaciones sobre su salud, pues hay muchas personas pendientes de él que constantemente le envían mensajes de fortaleza, oraciones y mucho más.

Sin embargo, el último video no es muy alentador, pues aseguró que estuvo en una junta médica y las noticias no son para nada positivas.

“Las noticias acá no son muy buenas. Hace unas dos horas tuvimos una reunión con el equipo médico de este lugar y realmente ellos desisten de continuar con el proceso investigativo y de tratamiento contra el cáncer como tal”, dijo Fredy.

Y agregó: “Solamente han dicho que se dedicarán a cuidados paliativos. Es decir, a limpiar las heridas, las sondas y de tratar de que el alimento no me falte por la vena para seguir viviendo, pero realmente no hay esperanza de que ellos se motiven a hacer una nueva cirugía o nuevos estudios o no sé”.

Finalmente, concluyó diciendo: “Lo único que nos queda es el milagro que tanto esperamos y bueno, solo se descansaré con sus oraciones, con todos esos buenos deseos y la energía positiva que ponga de mi parte y que ustedes me envíen en sus mensajes”.

De esta manera, lo que se confirma es que los médicos ya no le harán ningún tratamiento, sino que en el tiempo que quede le buscarán reducir el dolor lo más que se pueda y mantenerlo en las mejores condiciones posibles para que pueda seguir compartiendo con su familia.

Qué tiene Fredy Calvache

Fredy Calvache, excorresponsal de Noticias Caracol en el departamento del Cauca, padece un cáncer gástrico en estado avanzado, diagnosticado como terminal. Según información compartida por el propio periodista en sus redes sociales en abril de 2025, los médicos le indicaron que el tratamiento tiene como objetivo controlar el tumor en su estómago para mejorar su calidad de vida, pero no tiene carácter curativo, ya que la enfermedad “prácticamente no tiene cura”.

Recientemente, Calvache fue hospitalizado en Suiza, donde reside tras haber solicitado asilo en 2023 debido a amenazas recibidas por su labor periodística. Fue internado por una obstrucción intestinal, una complicación derivada de su tratamiento contra el cáncer, que requirió una intervención quirúrgica.

A pesar de la gravedad de su estado, el periodista ha compartido mensajes de esperanza y gratitud, destacando la atención médica recibida en Suiza y pidiendo oraciones a sus seguidores.

Calvache ha recibido muestras de apoyo de colegas, como el periodista Diego Guauque, quien también superó un cáncer, y de la comunidad en general, quienes lo reconocen por su trayectoria cubriendo temas sociales y de orden público en el suroccidente de Colombia.

