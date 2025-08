No es un secreto que los medios de comunicación viven un momento complejo por todas las dinámicas digitales que se han ido imponiendo en el mercado y, los que no se han adaptado a este nuevo escenario, van quedando marginados y con múltiples retos; sin embargo, otro problema que afecta a las cadenas es la persecución política de parte del Gobierno Petro, que se ha enfrascado en una pelea por la información y la libertad de prensa.

Precisamente, una de esas consecuencias ya se empezó a sentir en la revista Cambio, medio de comunicación en el que una de sus periodistas acabó de presentar su renuncia y con una dura carta, en la que señaló duramente al Gobierno Petro, sus colegas, ‘influencers’ y hasta empresarios, que no han podido, según ella, asegurar mejores condiciones para los comunicadores en el país.

Se trata de la periodista Paola Herrera, que a través de sus redes sociales escribió un mensaje confirmando la noticia: “Amigos, quiero contarles que renuncié a Cambio y, por ahora, no quiero hacer más periodismo. Acá les comparto esta carta con un mensaje muy sincero y desde el corazón sobre mis razones: Gracias siempre, tal vez algún día volveré”.

En uno de sus apartados de la carta, Herrera señaló duramente al presidente Gustavo Petro: “El presidente me ha señalado con nombre propio, cuestionando mi trabajo y desencadenando ataques personales y digitales hacia mi. Así lo hacen algunos de sus funcionarios que ahora se creen intocables, que cuando se les hace control dicen que es un problema personal”.

También, se mostró decepcionada de algunos periodistas: “Debo decir que, en esos momentos, en algunos casos, el silencio de muchos colegas ha sido ensordecedor. Son muy pocos los generosos periodistas que me han respaldado públicamente”.

Finalmente, la comunicadora dio detalles de otras razones que la llevaron a tomar esta decisión: “Yo no me voy por cobardía, me voy porque estoy agotada. Porque este oficio que tanto amé me está rompiendo por dentro. Porque quiero volver a narrar sin miedo, sin gritar, sin tener que complacer a nadie. Me voy para buscar nuevas formas de contar, desde la empatía, desde la honestidd, desde otro lugar. Hay un motivo más íntimo: una persona muy importante en mi vida me necesita. Y creo que una depresión se puede curar si se cambia de vida, si se salta al vacío”.

La periodista Paola Herrera finalizó su intervención asegurando que “esto no es un adiós, es solo un cambio de camino, seguro nos volveremos a encontrar”, dejando entrever que podría volver a los medios de comunicación.

