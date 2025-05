El periodista colombiano Diego Guauque, reconocido por su trabajo en el programa ‘Séptimo Día’, tuvo que salir al paso en sus redes sociales para desmentir un video que comenzó a circular recientemente y que aseguraba, de manera falsa, que se encontraba nuevamente hospitalizado. El contenido del video causó gran preocupación entre sus seguidores, quienes empezaron a llamarlo insistentemente para confirmar la información.

(Vea también: Diego Guauque reveló noticia que dejó a muchos emocionados; tiene que ver con ‘Séptimo Día’)

¿Por qué Diego Guauque desmintió noticia sobre él?

“Diego no aguanta más, de nuevo en el hospital”, era el alarmante titular del video que rápidamente se viralizó, creando confusión en redes sociales y sembrando angustia entre quienes han seguido de cerca el proceso de recuperación del periodista, quien en 2023 fue diagnosticado con leiomiosarcoma, un tipo raro de cáncer.

Molesto, Guauque recurrió a su cuenta de Instagram para aclarar la situación:

“Con razón me estaban llamando tanto, preocupados por mi salud. Esto es carreta, ‘fake news’, no crean nada de eso. No estoy en ningún hospital”, afirmó con contundencia.

De hecho, el periodista contó que el 29 de mayo, fecha en la que supuestamente había recaído, estaba celebrando algo muy diferente y especial: su “segundo cumpleaños de vida”.



“Ayer estaba de fiesta. Estaba celebrando que se cumplen dos años desde que me declararon sano. Así le digo yo a ese día: mi segundo cumple de vida”, expresó con una sonrisa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diego Guauque Peña (@diego_reportero)

En su publicación, compartió también algunas imágenes del pasado, recordando cómo lucía durante su tratamiento, visiblemente más delgado y con evidentes signos del desgaste físico que le provocó el cáncer. También aprovechó para mostrar lo que él llama su “círculo de vida”, compuesto por Dios, los médicos y su familia, pilares fundamentales en su proceso de sanación.

“Gracias a este círculo estoy aquí, bien y con más ganas que nunca de vivir. Mírenme ahora, nada que ver con esas fotos de hace dos años. ¡Chao!”, concluyó con energía.

Con este mensaje, Diego Guauque no solo aclaró los rumores, sino que también envió un mensaje de gratitud y esperanza a todos los que siguen su historia, recordando la importancia de verificar la información antes de compartirla en redes sociales.

Lee También

¿Qué cáncer tuvo Diego Guauque y cómo logró sobrevivir?

El periodista colombiano Diego Guauque fue diagnosticado en 2023 con leiomiosarcoma, un tipo de cáncer poco común que afecta los tejidos blandos, específicamente los músculos lisos del cuerpo. En su caso, el tumor se localizaba en la zona abdominal, cerca del intestino, lo que le provocaba fuertes dolores y complicaciones digestivas.

La detección fue oportuna gracias a los síntomas que presentó y a los exámenes médicos que se hizo. Una vez confirmado el diagnóstico, Guauque se sometió a un proceso riguroso de quimioterapia para intentar reducir el tamaño del tumor. Sin embargo, este tratamiento no fue completamente efectivo, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Caracol Televisión (@caracoltv)

La cirugía fue un éxito, y los médicos lograron extraer el tumor por completo. Posteriormente, el periodista continuó en controles médicos y con cuidados especiales para evitar una recaída. Durante todo el proceso, Diego Guauque compartió su experiencia a través de redes sociales, mostrando una actitud positiva y una gran fortaleza, lo que inspiró a miles de seguidores.

Su sobrevivencia se debió a varios factores: una detección temprana, un equipo médico especializado, el apoyo de su familia y la actitud resiliente que mantuvo durante todo el tratamiento. Actualmente, se encuentra recuperado y ha retomado su trabajo en el periodismo, además de convertirse en un vocero de esperanza para quienes luchan contra el cáncer.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.