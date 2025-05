El pasado viernes 16 de mayo, el programa ‘Yo me llamo‘ vivió uno de sus momentos más inesperados cuando Luis Adolfo Lecuna, el participante que imitaba al salsero Gilberto Santa Rosa, anunció públicamente su retiro voluntario de la competencia.

El hecho causó sorpresa entre los miembros del jurado, sus compañeros y miles de televidentes que lo veían como uno de los favoritos para ganar esta temporada.

Lecuna, con una voz serena pero firme, compartió un mensaje en redes sociales explicando los motivos de su partida: “Un saludo a todos. Aquí en este video no me queda más que decirles que me retiré de la competencia. Mis circunstancias familiares y personales me llevaron a ello”. En su mensaje, agradeció a cada uno de los jurados por el acompañamiento brindado durante su proceso artístico.

“Al jurado, muchas gracias. A Amparo, por ser tan meticulosa y estar pendiente de mis presentaciones para hacerme un mejor artista. Al maestro Escola, gracias por darme aliento desde el jurado. Y a Rey, me da mucho pesar retirarme sin siquiera estrecharte la mano y agradecerte; esos detallitos que me decías eran la cereza del pastel para crecer como artista”, expresó.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y tristeza por su partida. Muchos lamentaron que un talento como el suyo abandonara la competencia tan cerca de la recta final, ya que su interpretación del ‘Caballero de la salsa’ había conquistado tanto al público como al jurado desde su primera aparición.

Imitador de Gilberto Santa Rosa de ‘Yo me llamo 2025’ fue deportado

Sin embargo, no fue sino hasta el 30 de mayo que se conoció la verdadera razón detrás de su retiro. Un comunicado oficial de Migración Colombia reveló que Luis Adolfo Lecuna, de nacionalidad venezolana, fue retirado del país tras detectarse irregularidades en su ingreso a territorio colombiano.

“Durante las labores de verificación de nuestra Regional Andina se pudo establecer que el individuo había falsificado los sellos en el pasaporte que presentó a la producción del programa y en nuestros sistemas de información no había registros de su ingreso al país”, indicó el comunicado.

.@MigracionCol expulsó a un venezolano que se encontraba en el país participando en un programa de televisión.

Además, las autoridades precisaron que Lecuna fue entregado a funcionarios venezolanos en la frontera con Norte de Santander. La noticia provocó una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos se mostraron decepcionados por la forma en que salió del programa, mientras otros expresaron comprensión por las dificultades que enfrentan muchos migrantes en su búsqueda de oportunidades.

Cabe resaltar que, aunque no se encontraba legalmente en el país, Luis Adolfo logró posicionarse como uno de los imitadores más destacados de la temporada. Su parecido vocal con Gilberto Santa Rosa, su puesta en escena y su carisma lo convirtieron en un favorito del público y lo llevaron a estar entre los finalistas del ‘reality’ musical.

D oble de Gilberto Santa Rosa, de ‘Yo me llamo 2025’, que fue deportado volvió a aparecer

Pese a la polémica, Lecuna no ha dejado que la situación detenga su carrera. A través de sus redes sociales, se supo que ya se encuentra en Venezuela y que está preparando un homenaje a Gilberto Santa Rosa en un evento privado. Incluso se le ha visto en ensayos y pruebas de sonido en un recinto que, según los comentarios de los seguidores, parece estar en una zona de clima cálido.

Aunque su paso por ‘Yo me llamo‘ terminó de forma abrupta y bajo circunstancias adversas, muchos seguidores coinciden en que su talento es innegable y que, con o sin ‘reality’, tiene un futuro prometedor en la música. Su caso también ha abierto un debate sobre los filtros migratorios en programas de televisión y la situación de muchos artistas extranjeros que ven en Colombia una plataforma para dar a conocer su arte.

Luis Adolfo Lecuna no solo será recordado por su excelente imitación del ‘Caballero de la salsa’, sino también por la controversia que rodeó su salida. Lo que parecía un retiro voluntario por razones personales, terminó siendo una expulsión forzada por problemas migratorios. Aun así, su talento sigue dando de qué hablar más allá de las fronteras.

