En medio de los movimientos de la economía nacional, más de una persona hace cuentas para saber si tiene la posibilidad de adquirir uno de los modelos que Melina Ramírez luce con elegancia durante sus apariciones en ‘Yo me llamo’ durante la temporada de 2025.

Precios de los vestidos que usa Melina Ramírez en ‘Yo me llamo’ 2025

Melina Ramírez ha lucido en ‘Yo me llamo’ 2025 vestidos de la marca Pasarela Rosa, cuyos precios de modelos van de los 358.800 pesos hasta 660.000 pesos, a pesar de que no se ha especificado cuál en particular ha usado ella.

Lo cierto es que el sitio web de la compañía de moda, que tiene sedes en Bogotá, Barranquilla y muy pronto en Cartagena, presentó las diferentes variedades que hay para sumarse a la vallecaucana como referente con esa marca.

De hecho, estos son los valores específicos de algunos de los modelos de Pasarela Rosa, empresa que Melina Ramírez ha llevado como conductora de ‘Yo me llamo’ 2025 en la pantalla chica:

Hailey Dress: 432.000 pesos

Michelle dress: 468.000 pesos

Susan Dress: 660.000 pesos

Jane Dress: 358.800 pesos

Gaby dress: 478.800 pesos

Es importante recordar que estas cifras corresponden al costo de compra de una prenda individual. En el contexto de un programa de televisión, es común que las marcas o diseñadores presten la ropa a cambio de visibilidad, o que exista un presupuesto de vestuario que cubra alquileres o compras para la temporada

¿Quién es la pareja de Melina Ramírez?

La actual pareja de Melina Ramírez es el actor colombiano Juan Manuel Mendoza. La relación entre ellos comenzó en 2020, y después de más de tres años de noviazgo, se comprometieron en diciembre de 2021. Finalmente, contrajeron matrimonio en una ceremonia civil en octubre de 2023 en Cali.

En mayo de 2024, la pareja celebró su luna de miel en Europa, visitando ciudades como Ámsterdam y París, y compartieron momentos de su viaje con sus seguidores en redes sociales.

Melina Ramírez es conocida por su participación en el programa de televisión ‘Yo me llamo’, mientras que Juan Manuel Mendoza ha destacado en producciones como ‘La niña’ y ‘El señor de los cielos’.

Son una de las parejas que más interés ha provocado entre los seguidores de las celebridades a nivel nacional debido a su reciente unión, además de que ambos son reconocidas figuras públicas.

Además, la presentadora tuvo una relación sentimental también muy nombrada antes de que contrajera matrimonio, por lo que el tema no ha pasado desapercibido entre los curiosos.

Lee También

¿Quién es el padre del hijo de Melina Ramírez?

El padre del hijo de Melina Ramírez es Mateo Carvajal. Se conocieron durante las grabaciones del ‘Desafío’, de Caracol Televisión. Fruto de su relación, nació su hijo llamado Salvador Carvajal Ramírez el 30 de julio de 2019.

Aunque Melina y Mateo terminaron su relación sentimental en 2019, han mantenido una relación cordial de padres y comparten la crianza de Salvador. Ambos han expresado públicamente el orgullo que sienten por su hijo y suelen compartir momentos con él en sus redes sociales, demostrando un buen acuerdo en la custodia y educación del menor.

Carvajal se ha convertido en uno de los creadores de contenido más reconocidos en el ámbito nacional, por lo que aprovecha para mostrar cómo comparte con su hijo en actividades deportivas.

Ramírez, por su parte, ha respetado el criterio del antioqueño, a pesar de que la relación sentimental que desembocó en el nacimiento del menor no concluyó en un vínculo amoroso mucho más duradero. Todo el seguimiento de esa historia estuvo bajo la mirada de los seguidores.

* Pulzo.com se escribe con Z