Una interesante y emotiva reflexión dejó la presentadora de ‘Yo me llamo’ en su perfil de Instagram para dar a conocer la decisión que tomó con su negocio GoUp.

Y es que, tal y como confirmó Melina Ramírez, el emprendimiento que inició hace más de 5 años “cerró”, luego de meses de mucho esfuerzo y trabajo.

(Vea también: ‘Yo me llamo’, capítulo 47, de ayer: tres artistas salieron luego de pelea entre jurados)

“Hoy me quiero despedir de uno de mis grandes amores, y así como los hice parte del inicio, me parece justo hacerlos parte del final. Les hablo de GoUp, mi emprendimiento, mi amor por más de 5 años, a quien le di todo”, dijo en primer lugar.

Y añadió: “Hoy lo cierro, aunque bueno, más que un cierre es una transformación, pero esa historia se las cuento después cuando sea el momento. Agradezco profundamente a todas las personas que hicieron parte de este camino, de este sueño, a quienes creyeron en mí, en mi producto y, por supuesto, a quienes me apoyaron”.

De hecho, la también modelo comentó que en la pandemia se romantizó el verdadero valor que tiene la palabra emprender, pues todo va más allá de ser independiente.

“GoUp me dejó muchísimos aprendizajes, me abrió la mente, me regaló información nueva y eso para mí es muy valioso. Entre esos aprendizajes quiero compartirles uno y es que el emprendimiento lo han romantizado mucho, desde pandemia nos han impulsado a emprender, casi como si fuera el único camino, pero pocas personas hablan de los difícil que es, del dinero que implica, el tiempo, los sacrificios y aún así nada es garantía”, indicó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Melina Ramírez (@melinaramirez90)

Lee También

Melina, en su reflexión, aseguró que seguirá emprendiendo, pero invitó a sus seguidores que tienen el mismo objetivo a analizar los riesgos que eso representa y todo lo que involucra.

“Así que yo, como una defensora del emprendimiento, porque voy a seguir emprendiendo, les quiero decir que emprendan pero sean muy consientes de los riesgos, de todo lo que hay detrás y rodéense de personas buenas, que eso a veces no es tan fácil”, indicó.

Y concluyó: “Me costó y me dolió muchísimo soltarlo, pero a veces soltar un sueño es la única manera de abrirle la puerta a uno mucho más grande”.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.