El matrimonio de Melina Ramírez con Juan Manuel Mendoza confirmó que ella le da un manejo muy organizado a su vida por fuera de ‘Yo me llamo’, algo que también demuestra en su faceta como empresaria.

Esta es una muestra de cómo la vallecaucana de 33 años deja en evidencia su capacidad para promover un emprendimiento que lidera, en una publicación desde la cuenta de Instagram de ese negocio.

La empresa de Ramírez le ha abierto puertas para que, al igual que otros famosos como ‘Alerta’, avance a pasos agigantados lejos de su profesión en el ámbito artístico, ahora, en ‘Yo me llamo’.

De hecho, su negocio es tan reconocido que la presentadora de Caracol Televisión mostró desde su cuenta personal de Instagram que la revista Forbes la destacó como una de las 30 promesas en los negocios en Colombia.

Todo eso lo ha hecho a partir de un camino que, lejos de las situaciones que vive en la pantalla chica, la ha catapultado gracias a unos productos que sacó adelante al darse cuenta que en su embarazo no podía consumir algunas proteínas suplementarias

Go Up, según muestra su sitio web, es una empresa que ofrece suplementos proteínicos para múltiples públicos, que sirve para las mujeres cuando están en etapa de embarazo o de lactancia.

El negocio nació en la pandemia y, en entrevista con Don Juan, Ramírez reconoció que le apostó a esta faceta por fuera de su vida en Caracol Televisión con un esfuerzo adicional.

“Busqué laboratorios especialistas en el tema e invertí todos mis ahorros. Ha sido muy lindo porque es mi otro hijo. Siempre he creído que la nutrición y la salud son una forma de transformar la vida. Ha sido muy chévere porque he aprendido muchísimo, tuve que aprender hasta de balances. Me volví gerente general de mi marca y aprendí de finanzas, de contabilidad y hasta de registros Invima”, contó.