Melina Ramírez y Juan Manuel Mendoza se casaron luego de una relación que duró casi tres años y que ahora consolidaron, en una ceremonia muy discreta por lo civil que se llevó a cabo en Cali.

La historia de amor de la presentadora y el actor está marcada porque se conocieron luego de que ella pasó por la ruptura con Mateo Carvajal, creador de contenido que es el padre de su hijo, Salvador.

Ramírez habló sobre la mencionada separación en 2020 y cómo eso abrió paso para que tomara una determinación que la acercó al que ahora es su esposo.

“En todo este tema de madre soltera, regresé a Cali, yo me separé antes de que naciera mi hijo. Fue un proceso durísimo y necesitaba a mi familia. Mi ginecobstetra me decía: ‘Alístese que usted tiene todo para que le dé una depresión postparto’, y yo dije: ‘No, si a mí me da depresión posparto, me lleva el hij… porque estoy vuelta mi… por dentro, donde yo le deje coger fuerza a esta depresión o a esta tristeza, ¿Quién va a alimentar a mi hijo?’. Dejé el apartamento en Bogotá y me fui a Cali. Fue hermoso volver a conectarme con la ciudad, porque yo salí de Cali a los 18 años”, recordó en entrevista con la revista Don Juan en diciembre de 2022.

Como dato curioso, la presentadora de ‘Yo me llamo’ remarcó que sus allegados promovieron que tuviera contacto con Mendoza, con quien afirmó que crecieron en el mismo sector de la capital vallecaucana sin que hubieran coincidido antes. Aún así, los amigos en común permitieron que se conocieran.

“La hermana de Juan es amiga del colegio de mi hermana, los abuelitos de Juan vivían en la unidad de mis abuelitos, ¡quién sabe cuántas veces pudimos haber estado en el mismo espacio! Los amigos de mi hermano de infancia son los amigos de Juan de infancia; en fin. Mi hermana me dijo que fuéramos a una reunión, yo no estaba interesada en hombres en ese momento, para mí no era una opción abrir mi corazón. Yo estaba destruida y llevaba encerrada unos ocho meses; pero mi hermana y mi mamá me dijeron que fuera a una reunión en diciembre, la familia de Juan también es de Cali y él estaba allá”, contó.

Lo cierto es que el encuentro entre ambos fluyó, a pesar de que ella en un principio fue tajante sobre su situación emocional. Eso no impidió que la relación llegara a buen puerto con el paso del tiempo.

“Fue como un súper ‘match’, una química impresionante, hablamos ese día un montón, pero yo le dije que no estaba preparada para nada. Yo fui súper sincera y le dije: ‘Mira, yo estoy vuelta pedazos, pero me parece chévere hablar y conocerte’ y él me dijo que no había afán, así fuimos afianzando más la relación, y después, en marzo, para mi cumpleaños, fue a Cali y todo coincidió con el inicio de la pandemia. Mi cumpleaños es el 22 de marzo, ahí ya estábamos saliendo, éramos pareja, muy discreta todavía, no llevábamos nada, unos 15 o 20 días saliendo”, indicó.

Allí, se presentó una situación impensada con el comienzo de la cuarentena producto del COVID-19 en marzo de 2020, lo que al final se convirtió en un trampolín para afianzar el vínculo.

“Él me dijo que hiciéramos un asado en su finca para presentarme a su familia. Fuimos y al otro día nos encerraron por pandemia y y no pude volver a salir de allá durante tres meses. Fue loquísimo, apenas estábamos conociéndonos, yo decía: ‘Si esto no funciona, yo cómo me voy de esta finca con el niño y las maletas’. La familia de él ni siquiera alcanzó a llegar”, aseveró.

El final de la historia es la boda que ahora protagonizó Melina Ramírez con un hombre que se ha consolidado como una de las grandes figuras de la pantalla chica en Colombia.

¿Quién es Juan Manuel Mendoza, esposo de Melina Ramírez?

El hombre que contrajo matrimonio con la presentadora es un actor vallecaucano de 41 años de edad que desde 2004 ha brillado en la televisión colombiana en producciones de Caracol Televisión y Canal RCN.

Participaciones en ‘La viuda de la mafia’, ‘A corazón abierto’, ‘La niña’, ‘El señor de los cielos’, ‘La ley secreta’ y ‘El general Naranjo’, entre otras, lo han catapultado en la pantalla chica.

Juan Manuel Mendoza estuvo casado antes con Daniella Donado, relación de la que quedó una hija y a la que puso final en 2014 después de cuatro años de matrimonio luego de una crisis de pareja.

