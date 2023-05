Mientras algunas celebridades empiezan a fortalecer sus vínculos emocionales en público, la situación para Mauro Urquijo con sus hijos, que viven en México, es cada vez más lejana.

El manizaleño de 54 años, que retomó su vínculo amoroso con la modelo trans María Gabriel Isler y se alista para un nuevo matrimonio, reconoció que ha estado distante de ellos y que su situación de salud le ha impedido aportar más económicamente.

Lo cierto es que, a pesar de que recientemente afirmó que espera ser padre con su actual pareja, el actor se sinceró sobre la reacción que tuvo al enterarse de un cambio de uno de sus hijos.

Urquijo confesó en ‘La red’ que lo sorprendió enterarse que Gregorio Urquijo tuvo un proceso y ahora es una mujer trans, transición que arrancó recientemente y del que él ha estado apartado.

“Me da duro saber que Gregorio tuvo unos cambios fuertes en su vida, tuvo un cambio sexual. Algo me sorprendió porque nunca tuve un indicio o una duda hasta cuando viví con él”, afirmó el caldense.

Lo cierto es que Urquijo, que ha estado en medio de los preparativos para su nuevo matrimonio con María Gabriela Isler, explicó que con sus hijos perdió contacto, tema sobre el que hubo una respuesta contundente y que tuvo un fuerte cuestionamiento por parte de Mary Méndez por esa desatención.

Antes conocido como Gregorio Urquijo, la hija trans del artista manizaleño aceptó que ha estado lejos de su padre en medio de la transición de género que vive en la actualidad en México.

Junto a su madre, Roz, como ahora se llama la hija trans de Mauro Urquijo, explicó cómo fue que hubo una ruptura en su relación con el artista, por lo que ha estado ajeno a este mencionado cambio.

“En 2018 teníamos una comunicación con él por WhatsApp, hablábamos. Nosotros ya [estábamos] establecidos en Ciudad de México y, después de un tiempo, terminó por bloquearnos. Se acabó esa comunicación”, contó.

Roz aseveró que esa situación se presentó después de que ella y sus hermanos le pidieron dinero para unos materiales escolares. Aún así, era una realidad que se siente que se veía venir.

“Nos fuimos alejando no solo porque él no nos buscaba sino porque no nos interesaba hablar con él y al día de hoy tampoco nos interesa. Sigue sin interesarnos”, remató.

Esto dijo la hija trans de Mauro Urquijo y la actriz Adriana López acerca de la situación con el caldense y la transición de género en el último tiempo.