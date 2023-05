Alina Lozano y Jim Velázquez empezaron un noviazgo con muchas críticas y dudas del público, ya que en un principio hacían contenido para redes sociales y se sabía que todo era actuado. Sin embargo, según cuentan ellos, las cosas fueron cambiando y todo fue evolucionando entre ellos, pero pocos imaginaban que el tema llegara hasta el matrimonio.

Pero en la mañana del domingo 28 de mayo, durante la emisión del programa ‘Bravísimo’, el ‘influenciador’ sorprendió a la actriz de 54 años con un anillo y la pregunta que pocos esperaban escuchar. Eso sí, todo fue acordado con los presentadores y la producción del espacio del canal CityTv y así se supo al final.

La actriz Alina Lozano jamás se casó

En la entrevista y después de un rato de hablar de la relación, con versiones encontradas de Lozano y Velázquez sobre cómo inició y quién tuvo la iniciativa, el presentador Marcelo Cezán empezó a hacer una pregunta y la actriz lo interrumpió.

“¿Habrá, en algún momento de esta relación…”, dijo el conductor y Alina interrumpió así: “¡Hijos, ya no puedo tener!”. Ante las risas de los presentes, llegó el final de la pregunta: “… matrimonio”. Esa palabra sorprendió a la experimentada actriz, mientras que el joven ‘influenciador’ mostró una sonrisa con picardía.

“Llevamos un año, un mes y una semana, más o menos”, dijo él y ella recordó una anécdota que había contado hacía unos minutos: “no, eso no. No les digo que intentamos vivir en Medellín y casi nos matamos con comida”. Parecía un momento de tensión y la presentadora Sandra Mazuera interrogó: “¿Entonces, qué rumbo va a tener esta relación, tú qué crees?”.

Y así llegó la explicación de Alina: “creo que no va a ser una relación corta, pero llegar a eso, no sé. Él quiere y siempre lo ha dicho, porque es muy romántico e idealista. No está aterrizado en la realidad. Pero llegar a esas alturas, no me imagino de blanco a estas alturas de mi vida”.

“¿Por qué no?”, respondió Velázquez y ella siguió con sus argumentos: “eso lo soñé a la edad de Jim, lo único que recibí fue traición, desilusiones, dolor. Considero que es la primera vez que, con esta distancia generacional, me siento totalmente feliz”. Ante lo que ella dijo, los conductores de ‘Bravíssimo’ la impulsaban para que se dieran la oportunidad.

“Yo sí me quiero casar, hemos tocado el tema y guardo la esperanza de que Alina, algún día, me pueda decir que sí”, él dijo con nervios y se notaba que la situación no era tan cómoda. En ese momento, Alina confesó que alguna vez su joven pareja le dio un anillo y no se lo pudo volver a quitar, pero no fue con motivo de compromiso o algo más serio.

Jim Velázquez le propuso matrimonio a Alina Lozano, en vivo

Después, en tono de broma o para seguir con las historias que hacen para redes sociales, Jim Velázquez dijo: “Yo tengo guardado el vestido de mi abuela, que quiero que Alina se lo ponga el día de mi matrimonio” y Lozano respondió con molestia: “¿Cómo me voy a casa con el vestido de la abuela? ¿Qué estás diciendo? ¿Porque soy una mujer de edad, me tengo que poner el vestido de tu abuela o qué?”. Según él, con esa misma prenda se había casado su mamá y por eso quería seguir la tradición.

En ese punto, parecía un tema actuado, porque son los mismos temas que muestran en sus redes sociales con diferentes videos. Entonces, la recordada ‘doña Nidia’, de la novela ‘Pedro, el escamoso’, quiso cambiar el tema y dijo que ellos habían sacado una canción porque la atacaban mucho por meterse con un hombre tan joven.

Los presentadores sabían lo que iba a pasar y al terminar la canción, con un beso de por medio entre la pareja, Cezán animó a Jim a que se atreviera y Alina le dijo que pensara bien lo que iba a decir. De inmediato, se escuchó el discurso del ‘influenciador’ mientras sacaba algo de su bolsillo y se arrodillaba:

“Ya que estamos al aire, quiero aprovechar este momento para… Alina, amor, crecí viéndote cuando tenía un añito mi mamá me ponía ‘Pedro, el escamoso’ y desde ese momento supe que eras la mujer de mi vida. Ya lo comprobé y quiero que me acompañes por el resto de mis días. Este anillo lo cargo hace como medio año [risas] y quiero aprovechar este momento para pedirte que te cases conmigo”.

Él le puso el anillo y ella le respondió con un beso, según el relato y lo que se conoce, Alina Lozano jamás se casó, a pesar de tener relaciones con varios famosos de la televisión colombiana. La respuesta demoró, él se notaba mucho más nervioso que antes y, en medio de lágrimas, ella dijo:

“Es la primera vez que me proponen matrimonio… ¿Por qué me haces esto, Jim? ¡Claro que sí!”.

Después de aceptar la propuesta y darse otro beso, se supo que todo lo acordó Jim Velázquez con la producción del programa y hubo un par de chistes de ella sobre la edad y los días que les quedan por compartir juntos.

Ahora queda la pregunta de si es algo ficticio, como supuestamente inició la relación con la creación de contenido para redes sociales, o si realmente es un compromiso real de cara al futuro.