Marcelo Cezán se casó con Michelle Gutty en abril de 2017 y pocos creen la diferencia de edad que hay entre ellos, por la actitud y aspecto de él, pero también porque ella se muestra madura y seria. Sin embargo, Hay casi 20 años entre los integrantes de la pareja y parece que el periodista Felipe Arias no lo sabía.

Por lo menos, esto es lo que se puede entender, ya que la dinámica de preguntas que hicieron en el programa ‘Bravíssimo’ de CityTv llevó a una respuesta de Arias, que desencadenó un ida y vuelta con explicaciones de Cezán. Obviamente, todo se llevó en buenos términos y con la mejor actitud, pero no se puede ocultar que el tema de las edades en las relaciones es bastante espinoso.

Felipe Arias no está de acuerdo con mucha diferencia de edad en las relaciones

El tema del día en el mencionado programa estaba enfocado en los mayores de 50 años y la vitalidad y cambio de concepto que hay sobre las personas que superan esta edad. Y Felipe Arias fue invitado especial para hablar de varios aspectos de su vida, teniendo en cuenta que está cerca de cumplir 52.

Y con una dinámica de sí o no con banderas, empezaron a hacerle preguntas sobre “mitos y realidades que vamos a tratar de aclarar: Si estamos de acuerdo, verde. Si no, la rojita”. Así lo dijo explicó Marcelo Cezán y todo estaba bien.

Pero cuando llegaron a la última pregunta y Cezán pidió sinceridad en la respuesta de Arias. “¿En la mayoría de los casos, los hombres de 50 preferimos a las de 20?”, ese fue el interrogante, Arias respondió como se lo habían pedido, directamente dijo que no estaba de acuerdo con relaciones de tanta diferencia de edad:

“Yo le digo que no, porque hay que respetar a las niñas, las jóvenes y a la esposa, sobre todo”.

Se entiende lo que dice el presentador del Canal RCN, ya que su hija Sofía apenas llega a los 19 años y es un pensamiento natural de un padre. Pero como la esposa de Marcelo es 18 años menor que él y la relación empezó cuando ella tenía 22, él sintió que tenía algo para aclarar: “Pues, yo me casé con una de 22 años menor… ¿Usted qué está insinuando?, ¿que soy un irrespetuoso con mi esposa?”.

Marcelo Cezán y la defensa de su matrimonio, a pesar de la diferencia de edad

La respuesta fue en tono jocoso, pero se notó la incomodidad y Felipe Arias dijo que no estaba queriendo decirle algo al anfitrión del programa. Pero no fue suficiente, Cezán quiso seguir su explicación: “A mí me gustó la de 20, pero me casé con ella”.

Y Arias, que también notó que el mensaje no había sido el mejor o que estaba quedando mal su colega, por eso pidió un espacio para hablar más extenso. En ese momento expuso que una cosa es cambiar a una mujer mayor de 50 por una de 20 y otra es empezar una relación seria con esa misma diferencia de edad:

“Marcelo, espérame un segundito, aclaremos algo. Si te vas a casar con ella y a respetar como tu esposa: Sí. Pero si tienes la esposa de cuarenta y pico o cincuenta y pico, pero te metes con una de 20: No, no, no”.

Obviamente, Marcelo Cezán quiso despejar cualquier duda que hubiera quedado en los televidentes y explicó que primero se enamoró y después supo la edad de la que hoy es su esposa: “Me encontré con mi esposa, ella tenía 22 en ese momento y yo no sabía. Se veía más grande, más madura. Y un día fue al baño y yo le ‘raquetié’ la cédula en la billetera”.

Para bajar el tono de la conversación y llevar el programa a otro foco, la presentadora Mónica Molano intervino para decir: “Y no había vuelta atrás porque estaba más enamorado”, así lo ratificó el hombre que tiene varios pasos por el mundo de la actuación: “No había nada que hacer, porque estaba de aquí, mira [se toma la nariz con los dedos y se ríe]”.

Igual, hubo una última intervención de Felipe Arias en ‘Bravíssimo’, para que quedara claro que su comentario no fue contra Marcelo cezán y su relación seria con Michelle Gutty:

“No, pero ahí sí, divino. Porque te ganaste la lotería y ella se ganó la lotería doble. Pero no fuera del matrimonio, porque sé que lo hacen y eso lo reprocho, totalmente”.

El programa siguió con normalidad y el tema de las preguntas y respuestas con las banderas quedó hasta ese punto.