Viviana Montenegro es la mujer con la que Felipe Arias se casó en 2001 y quien le mostró mucha fortaleza hace un tiempo, cuando sufrió un problema cardiáco que lo tuvo varios días en el hospital.

Desde que el presentador empezó a ser muy conocido, esta artista estuvo con él y poco a poco han dado a conocer detalles de su vida juntos, pues durante este tiempo han podido tener una familia exitosa en la que creció una hija que se lleva muchos elogios y otros dos varones.

En una entrevista con ‘Sinergeticos’, Felipe Arias contó que cuando conoció a su esposa, ella le dejó muy claro que Dios tenía el primer lugar en su vida y su corazón, razón por la que ella iba a seguir sus mandatos.

“Cuando nos conocimos, ella me invitó al grupo de oración. Yo dije woao ‘me metí con una fanática’. Qué horrible. La juzgué. No quería ir a ese grupo de oración. Quería que nos viéramos en otro escenario y ella me dijo, si me quieres conocer, vienes al grupo de oración”, contó el presentador de Noticias RCN.

Él fue a ese lugar y poco a poco se fue sintiendo muy a gusto con Viviana, quien también le dejó claro que no iban a tener intimidad. En la misma charla contó que ella un día le dice “‘Estoy en castidad’”. “No existía Google para yo ir y buscar, pero para mí estaba descontinuado. Me dice yo quiero hacer las cosas correctamente siempre y a los ojos de Dios. Yo me voy a entregar al hombre que va a ser el hombre de mi vida”, recordó Arias.

Por esas y muchas otras cosas más, el manizaleño supo que quería estar con ella por el resto de su vida. “Yo dije, yo quiero serlo. Me arrodillé una vez y le dije voy a serle fiel el resto de mi vida. Pero fiel a Dios y ella. Fiel a Dios es hacer las cosas correctamente para Él. Y a ella, serle fiel y cumplirle como esposo”, contó.

Felipe Arias, presentador de Noticias RCN, y su esposa

Su amor es muy elogiado por los seguidores del presentador, pues juntos han emprendido, pasado dificultades y se han apoyado en momentos muy difíciles.

Viviana estuvo con Felipe Arias cuando él estuvo hospitalizado y aunque nunca quiso ser protagonista, las personas admiraron su fortaleza en ese difícil momento familiar, algo que él también ha elogiado muchísimo.

Juntos también aprovecharon para meterse en un negocio que inicialmente fue muy bueno, pero que se cayó en la pandemia. Eso sí, hasta donde se sabe, no pasaron dificultades económicas.

Actualmente, con más de 20 años de matrimonio, así se ven en redes sociales:

